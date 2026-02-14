Matrace pro děti a teenagery: V čem se liší výběr od dospělých?

Děti tráví spánkem mnohem více času než dospělí, a právě během noci jejich tělo odvádí největší kus práce – vylučuje se růstový hormon a vyvíjí se kostra i centrální nervová soustava. Přesto rodiče často dělají tu chybu, že dětem pořídí buď příliš měkkou matraci „pro pohodlí“, nebo jim přenechají starou matraci z ložnice. Dětské tělo má však zcela jinou biomechaniku a nároky na oporu.

Ilustrační obrázek | foto: Matrace za hubičku

Základní rozdíl při výběru matrace pro dítě je jeho nízká hmotnost. Zatímco dospělý se do měkké pěny zanoří a získá oporu, lehké dítě zůstane ležet spíše na povrchu. Pokud je navíc matrace nekvalitní nebo příliš poddajná, páteř se může dostat do nepřirozené polohy, což v období růstu zakládá na budoucí vady držení těla.

U dětí je nejdůležitější správná opora páteře, nikoli pocit měkkého zaboření. Dětské tělo potřebuje stabilní, ale pružnou podložku, která drží páteř v rovině a zároveň umožňuje přirozený pohyb během spánku.

Podle zkušeností z praxe, se kterými se setkává i společnost Matrace za hubičku, rodiče často volí příliš měkké matrace v domnění, že jsou pro dítě pohodlnější. Ve skutečnosti však dětské tělo potřebuje spíše středně tuhou až tužší oporu.

Pozor na zóny: Proč „víc“ neznamená „lépe“?

U dospělých jsou pětizónové nebo sedmizónové matrace standardem pro úlevu ramenům a bokům. U dětí do cca 150 cm výšky jsou však zóny spíše na škodu. Dětské tělo je kratší, takže ramena a pánev dítěte nebudou korespondovat se zónami navrženými pro dospělého člověka. Výsledkem může být špatná podpora na kritických místech. Pro děti tedy vybírejte matrace s nečleněným, monolitickým jádrem.

Proč zapomenout na paměťovou pěnu u nejmenších?

Paměťová (visco) pěna je hitem u dospělých, ale pro miminka a malé děti je nevhodná, a v některých případech i nebezpečná.

  • Bezpečnost (SIDS): Mezinárodní organizace jako AAP (American Academy of Pediatrics) zdůrazňují, že kojenci musí spát na pevné a rovné ploše. Paměťová pěna může u miminek vytvořit „důlek“, který ztěžuje dýchání.
  • Vývoj páteře: Dětská páteř potřebuje stabilní odpor, aby se mohla správně formovat. Přílišné „obtékání“ pěny kolem těla tento odpor eliminuje.
  • Termoregulace: Paměťová pěna kumuluje teplo. Děti mají horší termoregulaci a na takové matraci by se mohly nadměrně potit a následně prochladnout.

Pro školáky se proto obecně doporučují matrace ze studené pěny, které jsou prodyšné, dobře odvádějí vlhkost a nabízejí potřebnou elasticitu bez rizika přehřívání. S tímto přístupem se v praxi setkává i společnost Matrace za hubičku.

Ilustrační obrázek

Hygiena a životnost

Noční nehody, pot nebo prach – dětská matrace musí vydržet víc než ta dospělá.

  • Snímatelný potah je naprostou nezbytností. Musí být pratelný na 60 °C, což je teplota likvidující roztoče.
  • Chránič matrace: Nepropustná, ale prodyšná vrstva zabrání kontaminaci jádra.
  • Prodyšnost jádra a vhodný podklad: Pro hygienu a životnost dětské matrace je zásadní, aby vlhkost mohla z matrace odcházet nejen shora, ale i zespodu. Prodyšné materiály, jako je studená pěna nebo moderní hybridní pěny, umožňují lepší cirkulaci vzduchu uvnitř matrace. Stejně důležitý je i podklad – ideálně lamelový rošt, který zajistí přívod vzduchu zespodu. Uložení matrace na plnou desku nebo přímo na zem tento proces omezuje a zhoršuje hygienické podmínky i životnost matrace.

Zdravotní matrace jsou matrace z certifikovaných, zdravotně nezávadných materiálů, které zároveň poskytují stabilní oporu těla během spánku. U dětských matrací je tato kombinace obzvlášť důležitá.

Chránič matrace

Kdy přejít na „dospěláckou“ matraci?

Kolem 12. až 15. roku se nároky dospívajících začínají měnit. Jakmile teenager přesáhne 50–60 kg nebo začne rychle růst (často doprovázeno růstovými bolestmi), je čas na ortopedické matrace určené pro dospělé. V této fázi už můžeme opatrně zařadit i matrace s paměťovou pěnou, pokud dospívající preferuje měkčí spaní.

U teenagerů se nejčastěji volí jednolůžka nebo širší jednolůžka, typicky v rozměrech 90×200, 100×200, 120×200 nebo 140×200 centimetrů, která poskytují dostatek prostoru pro růst i pohyb během spánku.

Shrnutí pro rodiče

Výběr matrace pro děti je dlouhodobou investicí do jejich zdravého vývoje. Správná opora během růstu může ovlivnit nejen kvalitu spánku, ale i držení těla v pozdějším věku. V rodinách se sourozenci se proto často využívají zvýhodněné nabídky typu „1+1“, které umožňují pořídit dvě kvalitní matrace současně, například pro dvě samostatná jednolůžka.

„Ve společnosti Matrace za hubičku se dlouhodobě setkáváme i s požadavky na atypické rozměry, například u paland nebo dětských postelí na míru,“ uzavírá Jan Šašek. „Při osobním výběru je výhodou možnost matrace vyzkoušet a porovnat – například v našich kamenných prodejnách v Praze nebo Plzni.“

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Matrace za hubičku.

Matrace pro děti a teenagery: V čem se liší výběr od dospělých?

14. února 2026

