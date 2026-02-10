Jak vybrat správnou matraci? Podle postavy, polohy spánku i potřeb

Výběr matrace je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí pro vaše zdraví. Špatná volba nevede jen k nevyspání, ale k postupnému poškozování pohybového aparátu. Jak se ale vyznat v parametrech, když každý výrobce tvrdí něco jiného? Naučte se, jak „číst“ tvrdost, jak otestovat oporu páteře a na co si dát pozor, aby vaše investice do spánku nebyla krokem vedle.

Tvrdost matrace není univerzální údaj

Většina prodejců používá škálu H1 (nejměkčí) až H5 (nejtvrdší). Je však dobré vědět, že tato stupnice není mezinárodně normovaná. „Lidé se často fixují na označení H3, protože je to zlatý střed. Nicméně stejné H3 u matrace s paměťovou pěnou bude pocitově úplně jiné než u matrace ze studené pěny,“ vysvětluje Jan Šašek ze společnosti Matrace za hubičku.

Orientační rozdělení podle váhy:

  • H1 (do 60 kg): Velmi měkké, často poddajné matrace pro křehké postavy.
  • H2 (60–80 kg): Středně měkké, oblíbené zejména u žen.
  • H3 (80–110 kg): Středně tvrdé, univerzální volba pro dobrou oporu.
  • H4 a H5 (nad 110 kg): Robustní tvrdé matrace s vysokou objemovou hmotností pěny, které se pod těžší postavou nepropadnou.

Důležitý postřeh: Pokud vážíte 100 kg, matrace H3 pro vás bude pocitově měkká. Pokud vážíte 50 kg, stejná matrace pro vás bude tvrdá jako prkno. Tvrdost je tedy vždy relativní k vaší hmotnosti.

Tvrdost versus opora

Mnoho lidí tyto dva pojmy zaměňuje. Tvrdost je to, co cítíte na povrchu. Opora je to, jak jádro matrace drží vaši kostru.

Zkušenosti z praxe výrobců matrací ukazují, že nejčastější chybou je buď nedostatečné zanoření ramen, nebo naopak přílišný propad v oblasti beder. Na tento rozpor upozorňuje i společnost Matrace za hubičku.

Na co se zaměřit při zkoušení?

  1. Ramena: Při spánku na boku se rameno musí zanořit do matrace tak hluboko, aby krční páteř zůstala v rovině. Pokud rameno matrace „nepustí“, koledujete si o bolesti krční páteře.
  2. Bedra: Tato oblast nesmí „viset ve vzduchu“. Matrace musí bedra jemně podepřít, aby svaly mohly relaxovat.
  3. Pánev: Nejtěžší část těla. Pokud se pánev propadne příliš, páteř se ohne do luku (tzv. efekt houpací sítě).

Jak poznat správnou matraci během pár minut?

Když navštívíte specializovanou prodejnu, například v Praze, Plzni nebo jiném větším městě, nenechte se zlákat jen prvním pocitem měkkosti. Pomoci mohou i jednoduché testy:

  • Test dlaní (v poloze na zádech): Zkuste vsunout ruku do mezery mezi matrací a svými bedry. Pokud ruka projde příliš snadno, matrace je pro vás moc tvrdá. Pokud ruku pod bedra vůbec nedostanete, matrace je příliš měkká a vy se do ní propadáte.
  • Vizuální kontrola (v poloze na boku): Požádejte partnera nebo prodejce, aby se podíval na vaši páteř zezadu. Měla by tvořit rovnou přímku od krku až po kostrč.

Poloha spánku určuje materiál

  • Spánek na boku: Nejčastější chybou je příliš tuhá plocha v oblasti ramen. Řešením může být zónování, ale stejně dobře fungují i nezónované matrace s vhodně zvolenou skladbou pěn, které umožní rameni zanoření a zároveň udrží stabilní oporu beder.
  • Spánek na zádech a břiše: Vyžaduje vyšší stabilitu. Zde se uplatní matrace s pevnějším jádrem, často označované jako ortopedické matrace.
Důležité rady pro finální výběr

Adaptace těla: Nečekejte zázrak hned první noc

Pokud přecházíte ze staré, proležené matrace na novou (správnou), vaše tělo může reagovat mírnou bolestí. Odborníci se shodují, že tělo si na novou, zdravější polohu při spánku zvyká přibližně dva až čtyři týdny. Svaly, které byly dlouhodobě přetěžované, nebo naopak málo aktivní, se musí znovu zapojit.

Nezapomínejte na rozměr

Pro páry jsou ideální velké rozměry jako matrace 180x200 nebo matrace 160x200. Pokud máte specifický rozměr postele, neváhejte poptat matrace na míru. U manželských postelí se běžně využívají zvýhodněné nabídky typu „1+1“, které umožňují kombinovat dvě samostatné matrace stejné výšky, ale s rozdílnou tuhostí – každý z partnerů si tak může zvolit stranu, která mu vyhovuje.

Správná matrace by měla být kombinací biomechanické podpory a vašeho osobního komfortu. Nebojte se vybírat hlavou i tělem – vaše záda vám za deset let poděkují.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Matrace za hubičku.
































