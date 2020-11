Osm tipů, jak na zdravou domácnost

Dózy na potraviny místo alobalu

Hliník je podezřelý z toho, že přispívá ke vzniku rakoviny prsu a Alzheimerovy choroby. Proto by slané nebo kyselé potraviny neměly přijít do styku s alobalem – ionty hliníku by se z něj jejich působením uvolnily a mohly by proniknout do potraviny. Základní problém je v tom, že se hliník během života v těle hromadí.

Pokud byste i přesto rádi alobal používali, nebalte do něj v žádném případě ovoce, zeleninu, koláče, uzeniny a sýry. Mnohem vhodnější jsou dózy, které se můžou používat opakovaně a jsou šetrné k životnému prostředí.