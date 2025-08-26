Inkontinence není téma, o kterém se často mluví, a přitom se s ní potýká řada žen – po porodu, během menopauzy, při zvýšené fyzické zátěži nebo v souvislosti s dalšími zdravotními problémy. Nechtěný únik moči může být drobný a občasný, ale i častější a výraznější, což některé z nás žene do izolace a ovlivňuje naše sebevědomí. Mnohdy se ženy snaží pomoct si samy – ať už častějším chozením na toaletu, speciálními cviky, anebo omezováním aktivit.
Kde hledat oporu a jak situaci zvládnout
S problémem úniku moči se nemusíte smířit. Existují praktické a nenápadné pomůcky, jako jsou inkontinenční kalhotky, které vám pomohou cítit se komfortně a svobodně. Na rozdíl od inkontinenčních vložek se inkontinenční kalhotky nosí jako běžné spodní prádlo – mají střih, materiál a vzhled, který působí přirozeně, a přitom poskytují spolehlivou ochranu. Mají totiž „zabudovanou“ savou vrstvu, která zadrží vlhkost, neutralizuje zápach a udrží vás v suchu. Jsou určeny na jedno použití, takže budete mít vždy pocit čistoty a svěžesti. Nemusíte tak kvůli obavám o „nehodu“ měnit svůj styl života či vynechávat oblíbené aktivity.
Proč je správná volba důležitá
Vybrat vhodnou pomůcku je ovšem klíčové. Kalhotky by měly dobře sedět, být prodyšné a měly by zvládat pojmout potřebné množství vlhkosti bez nepříjemného pocitu. Dnes si můžete vybrat z různých střihů, velikostí a barev – od klasické bílé až po elegantní černou.
Například TENA Silhouette Plus se sníženým pasem a krajkovým lemem jsou dostupné právě v těchto dvou barvách, takže na první pohled vypadají jako běžné spodní prádlo, ale nabízejí spolehlivou ochranu proti protečení i zápachu. „Kvalitní inkontinenční kalhotky dokážou ženám vrátit pocit jistoty a pomáhají zmírnit stres spojený s tímto intimním problémem,“ říká Silvie Dittertová za značku TENA, která se specializuje na produkty pro ženy s inkontinencí.
Nebojte se mluvit o svých potřebách otevřeně
Inkontinence je zdravotní stav, který ovlivňuje životy mnoha žen, ale není to téma, za které by se měly stydět. Čím dříve se problém otevřeně řeší, tím snazší je najít vhodné řešení a udržet si aktivní a plnohodnotný život. Inkontinence nemusí znamenat konec aktivit a pocitu pohody. Díky moderním a pohodlným pomocníkům je možné žít bez obav a užívat si každý den naplno.
Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadvatelem.
Inkontinenční pomůcky TENA Silhouette Plus jsou zdravotnické prostředky určené na vnější použití při středním až těžkém úniku moči. Pozorně si přečtěte informace na obalu. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.