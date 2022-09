Jak si správně čistit uši. Na vatové tyčinky raději zapomeňte

Ušní maz je otravný. Vypadá strašně, svědí a vyvolává v uchu nepříjemné pocity. Proto není divu, že se ho chce většina z nás zbavit. Používáme k tomu různé propriety, od klasických vatových tyčinek až po vlásenky, pinzety, pera či dokonce brčka.

ORL lékaři se ve své praxi setkávají s různými kuriozitami, nicméně všichni svorně tvrdí, že používání populárních vatových tyčinek uším neprospívá, ale škodí. V čem vám mohou tyto hygienické pomůcky ublížit?

Riskujete poškození bubínku

Šťourání se vatovou tyčinkou v uchu je sice úlevné (konečně se zbavíte té nepříjemné špíny), ale zároveň i nebezpečné. Nedivte se, jde totiž o poměrně tvrdý předmět, který zasouváte do citlivého orgánu. A protože hloubka vašeho čištění často nezná hranic, můžete si snadno ublížit.

Podle výzkumů, které se zabývaly příčinami poškození uší, bylo prokázáno, že v 73 procentech případů šlo o ušní hygienu prostřednictvím této pomůcky, nejčastěji se jednalo o prasklý ušní bubínek.

Jak to dělat jinak: Vatová tyčinka sice vyčistí ušní maz, ale manipulace s ní je velmi riskantní. Pokud se tedy chcete vyhnout úrazům, nezajíždějte příliš hluboko do ucha. Držte se raději jen na okraji zvukovodu.

Zatlačí maz do ucha

Znáte to, někdy se o něco snažíte a ve výsledku se stane úplný opak. A právě to se často děje i při ušní hygieně. Místo toho, abyste vatovou tyčinkou setřeli maz, zatlačíte ho do ucha. A výsledek? Ta nepříjemná lepkavá hmota se usadí hlouběji ve zvukovodu a už se nehne. Vám pak nezbude nic jiného než jít k lékaři, aby ušní zátku odborně odstranil.

Jak to dělat jinak: Místo vatové tyčinky si raději pořiďte spirálový čistič uší. Používá se stejně jako tyčinka, ale na rozdíl od ní ucho neohrožuje. Při manipulaci se spirálovým čističem se do zvukovodu vkládá špička, která je z měkkého silikonu a bez problémů se přizpůsobí okolnímu prostředí. Díky svému tvaru velmi šetrně odstraní přebytky ušního mazu. Je omyvatelná a dá se použít opakovaně.

Můžete si přivodit infekci

Možná to bude znít divně, ale ušní maz je užitečný. Přestože jde o směs vytvořenou z mrtvých kožních buněk a sekretu z potních nebo mazových žláz, uchu prospívá. Vytváří ochranný štít proti různým mikroorganismům, bakteriím nebo infekcím. Když ovšem ucho necitlivým čištěním téhle ochrany zbavíte, vystavíte ho tak riziku nemocí.

Jak to dělat jinak: Podle lékařů má ucho samočisticí schopnost. To znamená, že žádnou vatovou tyčinku nepotřebuje a může se nadbytku mazu zbavit samo. Jak? Nejvíc mu v tom pomáhá mimika, respektive pohyby čelistí – ať už jde o žvýkání, mluvení, zívání nebo smích. Proto vaším úkolem není maz kompletně odstranit, ale zbavit ucho jeho přebytků. V tom je velký rozdíl. Čištění by nemělo být ani tak důkladné, jako spíš jemné a šetrné. Zaměřte se jen na zevní část ucha šetrné odstraňte viditelnou vrstvu mazu.

Způsobí vysušení ucha

Maz má ještě jeden úkol. Funguje jako přírodní mazivo, které dodává uchu vláhu. Když ale podstatnou část mazu odstraníte, můžete si způsobit vysušení ucha. Tento stav poznáte podle nepříjemného svědění.

Jak to dělat jinak: První pomocí proti suchému uchu jsou ušní olejíčky, které běžně koupíte v lékárnách. Zkuste se během léčby vyhnout slunci, kouření či koupání v chlorované vodě. Všechny tyto věci ještě víc vysušují kůži, čímž její podráždění zhoršují. Co naopak pomůže, je pitný režim, vypijte alespoň dva litry tekutin denně, podpoří to hydrataci kůže.

Vystaví vás bolesti

Manipulace s vatovými tyčinkami není snadná. Stačí jeden špatný pohyb a zavadíte o místa, která jsou na jakýkoliv dotek nesmírně citlivá. Odměnou za vaši troufalost je pak bolest. Tento nepříjemný stav může trvat různě dlouhou dobu. Někdy po chvilce odezní, jindy vás ale obtěžuje dlouhé dny. Podrážděné ucho dává svou nespokojenost najevo zhoršením sluchu nebo pocitem, jako by neustále zvonilo. V takovém případě raději na nic nečekejte a zajděte si k ORL specialistovi.

Jak to dělat jinak: Bolestivost uší si můžete přivodit také pobytem v rizikovém prostředí. Odborníci varují před průvanem. Silný proud vzduchu vaše uši podráždí a může způsobit různá onemocnění, například zánět středního ucha, který se nejčastěji ohlašuje pícháním nebo tlakem uvnitř ucha. Když doma větráte, raději se proto na chvíli odkliďte do bezpečí.