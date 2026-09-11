Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lipedém a zadržená voda. Kdy za neměnným obvodem stehen nestojí kalorie

Ivana Vaňkátová
  4:00
Snaha zhubnout stehna často naráží na genetiku i hormonální nastavení. Gluteofemorální tuk však pro tělo funguje jako ochrana před metabolickými poruchami.

Snaha zhubnout stehna často naráží na genetiku i hormonální nastavení. Gluteofemorální tuk však pro tělo funguje jako ochrana před metabolickými poruchami. | foto: Profimedia.cz

Snaha zhubnout stehna často naráží na genetiku i hormonální nastavení. Gluteofemorální tuk však pro tělo funguje jako ochrana před metabolickými poruchami.
Snaha zhubnout stehna často naráží na genetiku i hormonální nastavení. Gluteofemorální tuk však pro tělo funguje jako ochrana před metabolickými poruchami.
Snaha zhubnout stehna často naráží na genetiku i hormonální nastavení. Gluteofemorální tuk však pro tělo funguje jako ochrana před metabolickými poruchami.
Snaha zhubnout stehna často naráží na genetiku i hormonální nastavení. Gluteofemorální tuk však pro tělo funguje jako ochrana před metabolickými poruchami.
5 fotografií
Váha ukazuje nižší číslo, obličej i břicho vypadají štíhleji, ale kalhoty přes stehna zůstávají stále těsné. Mnoho lidí v této fázi podlehne pocitu selhání a začne držet ještě přísnější dietu. Reálný důvod, proč se obvod stehen nemění, však často nemá s kaloriemi nic společného. Tak tedy proč stehna nehubnou?

Obvod dolních končetin totiž určuje nejen podkožní tuk, ale také struktura svalů, stav oběhového systému nebo chronická onemocnění tukové tkáně. Co o odolných stehnech říkají odborníci a jak na ně vyzrát?

Obsah

Proč jde tuk ze stehen až jako poslední?

Lidské tělo nemá univerzální vzorec pro pořadí, v jakém odbourává tukové zásoby. Neexistuje žádná tabulka, která by platila pro každého stejně. Pokud máte gynoidní typ postavy (tvar hrušky), vaše tělo geneticky a hormonálně preferuje ukládání tuku v gluteofemorální oblasti – tedy na hýždích, bocích a stehnech.

Roli hraje estrogen i genetická výbava. Zatímco viscerální tuk kolem orgánů reaguje na kalorický deficit poměrně rychle, podkožní tuk na stehnech bývá metabolicky stabilnější a může zůstávat disproporčně výrazný i ve chvíli, kdy už na trupu výrazně hubnete.

Srovnání tukových tkání: Jak reagují na hubnutí a jaká nesou rizika?
Typ tukové tkáněLokalizaceJak reaguje na kalorický deficitMetabolické riziko
Viscerální tukUvnitř břišní dutiny (kolem orgánů)Reaguje velmi rychle, mizí mezi prvnímiVysoké (kardiovaskulární nemoci, cukrovka)
Podkožní tuk (trup)Břicho, hrudník, zádaReaguje středně rychle, závisí na geneticeNízké až střední
Gluteofemorální tukStehna, boky, hýžděReaguje pomaleji, drží se disproporčně lépeMinimální (naopak chrání cévní systém a srdce)

Proč jsou tlustá stehna dobrá pro srdce?

Považujete tuk na stehnech za svůj osobní trest? Z medicínského hlediska je to přesně naopak. Gluteofemorální tuk (na bocích a stehnech) funguje jako metabolický štít. Nasává přebytečné mastné kyseliny z krve a brání tomu, aby se ukládaly kolem vnitřních orgánů. Studie ukazují, že tento typ tuku vylučuje látky zvyšující citlivost na inzulin a snižuje riziko srdečních onemocnění i cukrovky. Mít plnější stehna je tak pro zdraví nepoměrně bezpečnější než nosit tuk v oblasti břicha.

Ilustrační snímek

Fáma zvaná Spot Reduction

Snaha spálit tuk na stehnech pomocí stovek výpadů nefunguje. Lokální cvičení posiluje sval pod tukovou vrstvou, ale nedokáže přimět tělo, aby čerpalo energii výhradně z tuku nad tímto svalem. Tuk mizí ze systematického kalorického deficitu celkově, nikoli lokálně.

Pozor na cvičení kvadricepsů. Tuk mizí, ale sval roste

Obvod na krejčovském metru nerozlišuje mezi tukem, svalem a vodou. Pokud v rámci snahy o štíhlejší nohy zařadíte náročné dřepy, leg press, výpady nebo intenzivní jízdu na kole s vysokým odporem, stimulujete přední stranu stehen (kvadriceps).

Výsledkem může být svalová hypertrofie. Pokud budujete svalovou hmotu rychlejším tempem, než jakým odbouráváte tukovou vrstvu, obvod stehen bude stagnovat nebo mírně narůstat.

Nefunguje ani populární poučka, že růstu svalů zabrání vysoký počet opakování s lehkou vahou. Studie ukazují, že i lehčí zátěž prováděná do únavy podporuje svalový růst.

Jak upravit pohyb? Pokud nechcete podporovat růst objemu kvadricepsů, snižte celkový objem těžkých cviků na nohy a vysoký odpor na trenažérech. Ideálním pohybem pro podporu výdeje bez silného růstového stimulu je obyčejná chůze nebo plavání.

Ráno jsou nohy štíhlejší než večer? Problém může být voda

Pokud na sobě pozorujete, že jsou vaše nohy ráno štíhlejší a večer pocitově těžké a nateklé, příčinou bývá zadržování vody a zhoršená cirkulace. Dlouhé sezení v kanceláři nebo celodenní stání gravitačně zatěžuje žilní i lymfatický systém.

Nedávné studie zkoumající účinky celodenního sezení ukazují, že pro prevenci otoků a podporu cirkulace postačí zařadit krátkou pohybovou pauzu (cca 3 minuty chůze nebo rozhýbání kotníků) každých 45 minut.

Ilustrační snímek

Tipy pro úlevu při zadržování vody

  • Strava: Omezte nadbytečný příjem soli a zaměřte se na draslík z přirozených zdrojů (zelenina, ovoce, luštěniny). Výživovým doplňkům s draslíkem se bez lékařského dohledu vyhněte.
  • Polohování: Odpočívejte s nohama ve zvýšené poloze nad úrovní srdce.

Důležité upozornění

Pokud u sebe zpozorujete náhlý, jednostranný, bolestivý nebo zarudlý otok nohy, nesnažte se ho rozhýbat a ihned vyhledejte lékaře. Může jít o hlubokou žilní trombózu.

Neodhadli jste příjem? Skryté kalorie blokují výsledky

Pokud jste vyloučili otoky i růst svalů, nejčastější příčinou stagnace celkového úbytku tuku bývá nepřesný odhad energetického příjmu. Můžete mít pocit, že držíte přísnou dietu, ale tělo se ve skutečnosti v kalorickém deficitu nenachází.

Kde se nejčastěji chybuje?

  • Skryté tuky: Olej použitý při vaření, zálivky na salát, dresinky nebo ořechová másla výrazně zvyšují kalorickou hodnotu jídla, aniž by zvětšily jeho objem.
  • Ochutnávání a zobání: Hrstka ořechů při vaření, ukrajování sýra nebo dojídání po dětech dokáže denní příjem nenápadně navýšit o stovky kilokalorií.
  • Tekuté kalorie: Slazené kávy, džusy, ochucené minerálky nebo alkohol často do denního zápisu vůbec nezapočítáváme.

Pokud se ručička váhy ani obvody dlouhodobě nehýbou, zkuste si po dobu 7 až 10 dní zapisovat a hlavně vážit naprosto vše, co sníte a vypijete.

U štíhlých jedinců ke tření stehen dochází na úkor nadbytku svalové hmoty v...

Když dieta nestačí... Jak poznat podezření na lipedém?

Specifickým důvodem, proč stehna nereagují na běžný režim, může být lipedém – chronické a často přehlížené onemocnění tukové tkáně, které postihuje téměř výhradně ženy.

Na rozdíl od běžné obezity nebo lymfedému má lipedém jasná specifika:

  • Oboustranná symetrie: Objemné jsou obě končetiny stejně, od boků až ke kotníkům.
  • Ušetřená chodidla: Tukové polštáře končí nad kotníkem (vytváří tzv. efekt vrapovaných kalhot), chodidla otokem netrpí.
  • Bolest a citlivost: Postižená tkáň je mírně až silně bolestivá na dotek a přináší trvalý pocit tíhy.
  • Tvorba modřin: Modřiny vznikají i po zcela minimálním tlaku či nárazu.

Zatímco dříve se tvrdilo, že lipedémový tuk na dietu vůbec nereaguje, novější klinická data ukazují, že při celkovém poklesu hmotnosti dochází k úbytku tuku i na nohách. Lipedém však nelze zredukovat výhradně cvičením – disproporce a bolestivost zůstávají. Léčba vyžaduje odbornou diagnózu (odborník, který se lipedémem zabývá, je angiolog nebo lymfolog) a spočívá v kompresní terapii, úpravě životního stylu, manuální lymfodrenáži a ve specifických případech v odborné liposukci.

Příklad lipedému na nohách

Jak postupovat pro viditelné výsledky při hubnutí stehen?

  1. Sledujte více ukazatelů: Nespoléhejte jen na obvodový metr. Porovnávejte fotografie, hmotnost a to, jak vám sedí oblečení.
  2. Upravte trénink: Pokud stehna mohutní, uberte na těžkých cvičeních na kvadricepsy a přidejte běžnou chůzi.
  3. Přerušujte sezení: V kanceláři se každých 45 minut na chvíli postavte a projděte.
  4. Při bolesti vyhledejte odborníky: Pokud jsou vaše nohy citlivé, tvoří se na nich snadno modřiny a nereagují na životní styl, konzultujte stav s lékařem nebo na pracovišti České lymfologické společnosti.

Pro kompletní přehled cvičebních plánů čtěte kompletního průvodce Jak zhubnout stehna.

Jak zhubnout stehna: Co skutečně funguje a proč mizí tuk nejpomaleji?
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti

Princezna Anna v letech 2026 a 1969

„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...

Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let

Slavní muži, kteří mají rádi starší ženy.

Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...

Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru

Zrovna když jejich sláva prudce stoupala, přišly tyto hvězdy o životy.

Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...

Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost

Penny je opravdu půvabná.

Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...

Proč přibývá rakoviny slinivky i u mladých? Vědci našli důležitou stopu

Rakovina slinivky (ilustrační fotografie)

Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším nádorům, protože se dlouho nemusí nijak projevit. Lékaři přitom upozorňují, že případů přibývá a nemoc se nevyhýbá ani mladším lidem. Jakou roli mohou hrát...

Lipedém a zadržená voda. Kdy za neměnným obvodem stehen nestojí kalorie

Snaha zhubnout stehna často naráží na genetiku i hormonální nastavení. Gluteofemorální tuk však pro tělo funguje jako ochrana před metabolickými poruchami.

Váha ukazuje nižší číslo, obličej i břicho vypadají štíhleji, ale kalhoty přes stehna zůstávají stále těsné. Mnoho lidí v této fázi podlehne pocitu selhání a začne držet ještě přísnější dietu. Reálný...

11. září 2026

KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně

Svět jídla

Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...

vydáno 11. září 2026

„Spočítej mi to“ je špatně. Učitel ukazuje, jak má dítě používat umělou inteligenci

Premium
Daniel Pražák učí přírodopis, dějepis a focení na veřejné základní škole. Školí...

Umělá inteligence mění školu, ale učitele podle pedagoga nenahradí. Pakliže tedy nebudou dětem pouze přeříkávat učebnice. Jak učit s AI děti? Klíčové je učit je ověřovat, přemýšlet, nebát se chyb...

11. září 2026

Jedna cigareta vezme ženám 22 minut života. Mužům méně, ukázal výzkum

Ilustrační fotografie

Cigareta rozhodně není zdravá pro nikoho, ženskému tělu však může ublížit víc než mužskému. Ohrožuje totiž nejen srdce a plíce, ale také plodnost a má výrazný vliv na stárnutí pokožky.

11. září 2026

V 68 letech řádí v korzetu a krajkovém negližé. Letošní léto patří Madonně

Madonna během červnového koncertu na Times Square vystoupila v odvážném modelu.

Popové hvězdě Madonně táhne na sedmdesát, s přibývajícím věkem však rozhodně nezpomaluje. Naopak. Nové album, lifting obličeje a vztah s výrazně mladším partnerem jako by jí vlily do žil novou mízu a...

11. září 2026

Hrdá na své křivky. Vyneste své plné tvary v kouscích, které budou slušet

Ilustrační snímek

Mnoho žen bere při oblékání plnější postavu jako výzvu. Styl ale s velikostí nesouvisí. Osvojte si jednoduché tipy, díky kterým se budete cítit pohodlně, sebevědomě a šik, radí stylistka Veronika...

11. září 2026

Nadčasová a elegantní stálice módního nebe: plisovaná móda je zpět

Ačkoli je plisování poměrně výrazný prvek, lze se do něj oblékat i bez přehnané...

Plisování působí elegantně a nadčasově a oděvu dodává kýženou strukturu. Není divu, že se s železnou pravidelností vrací na módní nebe. Letos samozřejmě znovu. Dáte mu šanci?

11. září 2026

Jako vyměnit černobílou televizi za barevnou. Fenomén chemsex má ale velká rizika

Premium
ilustrační snímek

Sklenička na kuráž nebo lajna kokainu před večírkem, který by potenciálně mohl mít dohru v posteli. Alkohol a drogy odnepaměti patří mezi vyhledávané sexuální společníky. V některých okamžicích sice...

10. září 2026

Muž se chlubí bizarním vztahem, vzal si figurínu a má s ní děti

Cristiano se svou manželkou. Sám pro ni vybral paruku, šaty a sám jí i líčí.

Cristian Montenegro z Brazílie hrdě oznámil narození třetího potomka. Na tom by nebylo nic zvláštního, jenže nejde o živé dítě. Je to již třetí dětská figurína, kterou má se svou manželkou, jež je...

10. září 2026  11:03

Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let

Slavní muži, kteří mají rádi starší ženy.

Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...

10. září 2026  8:36

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Novoluní v Panně přinese nový začátek. Těmto znamením změní život

Novoluní ve znamení Panny nastane v pátek 11. září 2026 v 05:27. Podle...

V pátek 11. září 2026 v 05:27 hodin ráno nastane novoluní ve znamení Panny. Po výrazných srpnových astrologických událostech přichází klidnější, praktičtější energie, která přeje návratu k...

10. září 2026

Šťavnaté a plné rty i bez injekcí. Zkuste triky naší make-up artistky

ilustrační snímek

Pokud toužíte po šťavnatých a opticky plnějších rtech, nemusíte se nutně nechat opíchat injekcemi. Než se rozhodnete pro nepříjemný zákrok, vyzkoušejte tento snadný videonávod o třech krocích od naší...

10. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet