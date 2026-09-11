Obvod dolních končetin totiž určuje nejen podkožní tuk, ale také struktura svalů, stav oběhového systému nebo chronická onemocnění tukové tkáně. Co o odolných stehnech říkají odborníci a jak na ně vyzrát?
Proč jde tuk ze stehen až jako poslední?
Lidské tělo nemá univerzální vzorec pro pořadí, v jakém odbourává tukové zásoby. Neexistuje žádná tabulka, která by platila pro každého stejně. Pokud máte gynoidní typ postavy (tvar hrušky), vaše tělo geneticky a hormonálně preferuje ukládání tuku v gluteofemorální oblasti – tedy na hýždích, bocích a stehnech.
Roli hraje estrogen i genetická výbava. Zatímco viscerální tuk kolem orgánů reaguje na kalorický deficit poměrně rychle, podkožní tuk na stehnech bývá metabolicky stabilnější a může zůstávat disproporčně výrazný i ve chvíli, kdy už na trupu výrazně hubnete.
|Typ tukové tkáně
|Lokalizace
|Jak reaguje na kalorický deficit
|Metabolické riziko
|Viscerální tuk
|Uvnitř břišní dutiny (kolem orgánů)
|Reaguje velmi rychle, mizí mezi prvními
|Vysoké (kardiovaskulární nemoci, cukrovka)
|Podkožní tuk (trup)
|Břicho, hrudník, záda
|Reaguje středně rychle, závisí na genetice
|Nízké až střední
|Gluteofemorální tuk
|Stehna, boky, hýždě
|Reaguje pomaleji, drží se disproporčně lépe
|Minimální (naopak chrání cévní systém a srdce)
Proč jsou tlustá stehna dobrá pro srdce?
Považujete tuk na stehnech za svůj osobní trest? Z medicínského hlediska je to přesně naopak. Gluteofemorální tuk (na bocích a stehnech) funguje jako metabolický štít. Nasává přebytečné mastné kyseliny z krve a brání tomu, aby se ukládaly kolem vnitřních orgánů. Studie ukazují, že tento typ tuku vylučuje látky zvyšující citlivost na inzulin a snižuje riziko srdečních onemocnění i cukrovky. Mít plnější stehna je tak pro zdraví nepoměrně bezpečnější než nosit tuk v oblasti břicha.
Fáma zvaná Spot Reduction
Snaha spálit tuk na stehnech pomocí stovek výpadů nefunguje. Lokální cvičení posiluje sval pod tukovou vrstvou, ale nedokáže přimět tělo, aby čerpalo energii výhradně z tuku nad tímto svalem. Tuk mizí ze systematického kalorického deficitu celkově, nikoli lokálně.
Pozor na cvičení kvadricepsů. Tuk mizí, ale sval roste
Obvod na krejčovském metru nerozlišuje mezi tukem, svalem a vodou. Pokud v rámci snahy o štíhlejší nohy zařadíte náročné dřepy, leg press, výpady nebo intenzivní jízdu na kole s vysokým odporem, stimulujete přední stranu stehen (kvadriceps).
Výsledkem může být svalová hypertrofie. Pokud budujete svalovou hmotu rychlejším tempem, než jakým odbouráváte tukovou vrstvu, obvod stehen bude stagnovat nebo mírně narůstat.
Nefunguje ani populární poučka, že růstu svalů zabrání vysoký počet opakování s lehkou vahou. Studie ukazují, že i lehčí zátěž prováděná do únavy podporuje svalový růst.
Jak upravit pohyb? Pokud nechcete podporovat růst objemu kvadricepsů, snižte celkový objem těžkých cviků na nohy a vysoký odpor na trenažérech. Ideálním pohybem pro podporu výdeje bez silného růstového stimulu je obyčejná chůze nebo plavání.
Ráno jsou nohy štíhlejší než večer? Problém může být voda
Pokud na sobě pozorujete, že jsou vaše nohy ráno štíhlejší a večer pocitově těžké a nateklé, příčinou bývá zadržování vody a zhoršená cirkulace. Dlouhé sezení v kanceláři nebo celodenní stání gravitačně zatěžuje žilní i lymfatický systém.
Nedávné studie zkoumající účinky celodenního sezení ukazují, že pro prevenci otoků a podporu cirkulace postačí zařadit krátkou pohybovou pauzu (cca 3 minuty chůze nebo rozhýbání kotníků) každých 45 minut.
Tipy pro úlevu při zadržování vody
- Strava: Omezte nadbytečný příjem soli a zaměřte se na draslík z přirozených zdrojů (zelenina, ovoce, luštěniny). Výživovým doplňkům s draslíkem se bez lékařského dohledu vyhněte.
- Polohování: Odpočívejte s nohama ve zvýšené poloze nad úrovní srdce.
Důležité upozornění
Pokud u sebe zpozorujete náhlý, jednostranný, bolestivý nebo zarudlý otok nohy, nesnažte se ho rozhýbat a ihned vyhledejte lékaře. Může jít o hlubokou žilní trombózu.
Neodhadli jste příjem? Skryté kalorie blokují výsledky
Pokud jste vyloučili otoky i růst svalů, nejčastější příčinou stagnace celkového úbytku tuku bývá nepřesný odhad energetického příjmu. Můžete mít pocit, že držíte přísnou dietu, ale tělo se ve skutečnosti v kalorickém deficitu nenachází.
Kde se nejčastěji chybuje?
- Skryté tuky: Olej použitý při vaření, zálivky na salát, dresinky nebo ořechová másla výrazně zvyšují kalorickou hodnotu jídla, aniž by zvětšily jeho objem.
- Ochutnávání a zobání: Hrstka ořechů při vaření, ukrajování sýra nebo dojídání po dětech dokáže denní příjem nenápadně navýšit o stovky kilokalorií.
- Tekuté kalorie: Slazené kávy, džusy, ochucené minerálky nebo alkohol často do denního zápisu vůbec nezapočítáváme.
Pokud se ručička váhy ani obvody dlouhodobě nehýbou, zkuste si po dobu 7 až 10 dní zapisovat a hlavně vážit naprosto vše, co sníte a vypijete.
Když dieta nestačí... Jak poznat podezření na lipedém?
Specifickým důvodem, proč stehna nereagují na běžný režim, může být lipedém – chronické a často přehlížené onemocnění tukové tkáně, které postihuje téměř výhradně ženy.
Na rozdíl od běžné obezity nebo lymfedému má lipedém jasná specifika:
- Oboustranná symetrie: Objemné jsou obě končetiny stejně, od boků až ke kotníkům.
- Ušetřená chodidla: Tukové polštáře končí nad kotníkem (vytváří tzv. efekt vrapovaných kalhot), chodidla otokem netrpí.
- Bolest a citlivost: Postižená tkáň je mírně až silně bolestivá na dotek a přináší trvalý pocit tíhy.
- Tvorba modřin: Modřiny vznikají i po zcela minimálním tlaku či nárazu.
Zatímco dříve se tvrdilo, že lipedémový tuk na dietu vůbec nereaguje, novější klinická data ukazují, že při celkovém poklesu hmotnosti dochází k úbytku tuku i na nohách. Lipedém však nelze zredukovat výhradně cvičením – disproporce a bolestivost zůstávají. Léčba vyžaduje odbornou diagnózu (odborník, který se lipedémem zabývá, je angiolog nebo lymfolog) a spočívá v kompresní terapii, úpravě životního stylu, manuální lymfodrenáži a ve specifických případech v odborné liposukci.
Jak postupovat pro viditelné výsledky při hubnutí stehen?
- Sledujte více ukazatelů: Nespoléhejte jen na obvodový metr. Porovnávejte fotografie, hmotnost a to, jak vám sedí oblečení.
- Upravte trénink: Pokud stehna mohutní, uberte na těžkých cvičeních na kvadricepsy a přidejte běžnou chůzi.
- Přerušujte sezení: V kanceláři se každých 45 minut na chvíli postavte a projděte.
- Při bolesti vyhledejte odborníky: Pokud jsou vaše nohy citlivé, tvoří se na nich snadno modřiny a nereagují na životní styl, konzultujte stav s lékařem nebo na pracovišti České lymfologické společnosti.
Pro kompletní přehled cvičebních plánů čtěte kompletního průvodce Jak zhubnout stehna.
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Jak zhubnout stehna: Co skutečně funguje a proč mizí tuk nejpomaleji?