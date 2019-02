Manuál, jak se co nejrychleji zbavit nachlazení

Jestli vás bolí „jen“ v krku, a můžete normálně polykat, a za dva dny dostanete rýmu, pak jste pouze nachlazení. V případě chřipky je to mnohem horší. Kromě bolesti celého těla se přidává i horečka, takže se v podstatě ani nehnete z postele, natož abyste vyrazili do práce.

Pokud jste nachlazení, pak jste se s největší pravděpodobností nakazili jedním z dvou set virů, které způsobují rýmu a nachlazení. Tyto viry létají všude kolem vás, a pokud jste byli trochu neopatrní, chytnete je raz dva.

Virolog Elliot Dick říká, že stačí, když se dělíte o jídlo s někým, kdo je nachlazený, líbáte někoho nachlazeného, neobléknete se dostatečně do chladu, sedíte v průvanu nebo jdete ven s mokrou hlavou. Skutečným viníkem je samozřejmě virus, který vám vstoupí do cesty.



Na nachlazení neexistuje lék

Jak tvrdí praktická lékařka Pavla Myslíková z Lékařského domu v Praze, nachlazení není tak vážné, aby kvůli tomu musel člověk k lékaři a užívat léky na předpis. „Každopádně platí, že každou nemoc je lepší vyležet,“ dodává.

V případě virového onemocnění nezbývá než bojovat a čekat, až to přejde. Můžete ovšem zcela jistě zkrátit příznaky a dobu onemocnění. Když budete mít rýmu a bude vás bolet v krku, jen stěží se vyléčíte brzy, pokud s tím budete chodit mezi lidi a ještě k tomu třeba cvičit.

Každé onemocnění, byť zdánlivě banální, potřebuje svůj čas. Samozřejmě můžete užívat volně prodejné léky, jako jsou kapky do nosu na jeho uvolnění či léky proti bolesti. Ani ty však nezaberou okamžitě.

Zarazte nemoc v počátku

Ideální je, abyste aspoň dva dny zůstali doma a nikam nechodili. Pokud ovšem musíte a nemáte horečku, pak byste se měli chovat zodpovědně a na nikoho nekýchat ani nekašlat. Vhodná je rouška na ústa, ale s tou se vám asi bude špatně pracovat. Je to na vás, lékaři samozřejmě radí, abyste i v případě nachlazení zůstali doma.

Vezměte si vitamin C: Tento vitamin je dokonalý požírač virů. Podle odborníků někdy dokáže zkrátit dobu nachlazení ze sedmi dnů na dva nebo tři dny. To je úžasné, ne? Céčko zmírní také kašel, kýchání a další projevy nachlazení. Při studii provedené odborníky na Univerzitě ve Wisconsinu brali nachlazení pacienti 500 miligramů vitaminu C a měli přibližně o polovinu méně příznaků než ti, kdo ho nebrali. Vitamin C najdete nejen v citrusech, ale také v rybízu, šípcích či brusinkách. Doporučenou denní dávku 500 mg však v potravinách nezvládnete sníst, proto je nutné užívat i vitaminový doplněk.

Zinek: Zinek je důležitý katalyzátor mnoha chemických reakcí v těle a podporuje funkci imunitního systému. Výzkumy dokazují, že cucání zinkových pastilek zkracuje nachlazení v průměru na čtyři dny. Je ideální také v případě, že vás bolí v krku, nebo máte v krku sucho. Účinek zinku bohužel nepocítí všichni, navíc někomu může vadit jeho pachuť. V lékárně se však dají sehnat pastilky se zinkem s příchutí citronu nebo medu. Podle odborníků byste neměli překročit denní dávku 150 mg, zinek se také nemá užívat déle než týden.

Pijte vodu a bezinkový čaj: Při nachlazení je důležité pít hodně tekutin, ale přednost dejte vodě. Vypustit byste měli nápoje s vysokým obsahem cukru. Pijte vodu nebo bylinkové čaje bez kofeinu (kofein má diuretické účinky). Vhodný je bezinkový čaj, který připravíte z 2–5 gramů sušených bezinek, zalijete je vroucí vodou a necháte asi deset minut louhovat. Pijte aspoň tři šálky denně. Mezi další vhodné bylinky při nachlazení patří anýz, máta nebo třapatka nachová (echinacea).

Odpočívejte a teple se oblékejte: Čím víc budete odpočívat, tím dříve budete zdraví. A vyhnete se případným komplikacím, protože i z nachlazení může být zánět průdušek nebo plic. Omezit byste měli i společenský život, takže žádné večírky nebo plesy. A už vůbec byste neměli chodit do posilovny. Mírná fyzická námaha nevadí – odborníci doporučují třeba půlhodinovou procházku venku nebo patnáctiminutové cvičení, ovšem raději doma. Přílišná aktivita oslabuje imunitu a doba nachlazení se prodlužuje. Před chladem se taky chraňte teplejším oblečením.

Změňte jídelníček: Při nachlazení byste měli vypustit těžká jídla a nahradit je lehčími. Přidejte do jídelníčku ovoce a zeleninu a nezapomeňte na starou babskou radu. Slepičí nebo kuřecí vývar vždycky pomůže. Vědci tvrdí, že slepičí vývar obsahuje látky, které pravděpodobně podporují vylučování hlenu z nosu. Tento sekret je první obrannou linií organismu a pomocí něj se tělo zbavuje bacilů.

Kloktejte: Podrážděný krk zmírní výplachy pomocí roztoku, který si připravíte z vody a soli. Rozmíchejte asi čtvrt kávové lžičky soli ve sklenici teplé vody a pořádně vykloktejte. Teplá voda se solí totiž vysušuje sliznici a zbavuje hlenu.

Napařujte se: Můžete se zavřít ve sprchovém koutě s puštěnou horkou vodou a asi patnáct minut dýchat tento vzduch. Nebo si zapalte aromalampu, nakapejte do ní éterické oleje vhodné při nachlazení (například eukalyptus nebo tea tree), skloňte se nad ni a přikryjte hlavu ručníkem. Asi deset minut vdechujte. Uleví se vám a hlavně se vám bude lépe dýchat.

Léky na zmírnění příznaků: Samozřejmě můžete ke všemu přidat i léky, na zmírnění bolesti svalů a zvýšené teploty postačí Paralen nebo Acylpyrin. Acylpyrin nedávejte dětem do 12 let, zvyšuje se riziko závažnějších onemocnění. Na slzení očí a snížení vylučování sekretu z nosu můžete užívat antihistaminika, některá jsou na předpis, volně prodejný je třeba Zyrtec. Ospalosti se bát nemusíte, tyto nejnovější léky už ospalost obvykle nevyvolávají.

Na rýmu můžete použít nějaký sprej, který vám doporučí lékárník. Tyto kapky byste měli po týdnu vysadit, vzniká na ně závislost. Kašel lze zmírnit kapkami nebo sirupy proti kašli, například Solmucol, Mucosolvan a další. Existuje celá řada volně prodejných pastilek na cucání, které zmírňují bolest v krku (například Tantum verde). Při rýmě bývá dost často červený nos, ten si mažte mastičkami, třeba Borozanem nebo kalciovou mastí.

Článek vyšel v lednovém vydání časopisu Zdraví.