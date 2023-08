Zjistěte příčinu a začněte jednat. Tři kroky, jak se zbavit chuti na sladké

Víc energie a vytříbenější chutě

Cukr se stal součástí našeho jídelníčku a často ho najdeme i tam, kde bychom ho nečekali. Je třeba v burgerové housce nebo chipsech. O jeho nadměrném množství v nápojích a sladkostech ani nemluvě.

Přesto stojí za to jeho příjem omezit. Lidé, kteří se závislostí na sladkém zabojovali, popisují úchvatné účinky změny životního stylu. Mají více energie, pociťují zbystření svých chuťových pohárků a také mnohem větší radost z kvalitních sladkostí nebo domácích i kvalitních dezertů, které si poté dopřejí.

„Je jedno, co sním, hlavně ať je to sladké a ať už je to ve mně!“ To je nebezpečná rovnice v mozku, kterou možná znáte a které se nemůžete zbavit. Vyzkoušejte následující tři kroky, které vedou k pochopení principu odvyknutí. Konkrétní cestu a časový rozvrh by si měl každý najít sám, případně s pomocí terapeuta.