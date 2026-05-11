Teplý obklad příjemně uvolní
Teplo uvolňuje napětí v oblasti šíje a zad a podporuje prokrvení hlavy. Tento trik vás osvobodí od intenzivní bolesti.
Srolujte froté ručník a polijte ho horkou vodou – ovšem jen tak teplou, abyste v ní vydrželi mít ruce. Obklad přiložte na 10 minut na záda, úleva se dostaví.
Smích a tužka odstraní napětí
Smějte se! Při smíchu se totiž aktivují svaly, které stimulují mozek – a ten začne vyplavovat endorfin, tzv. hormon dobré nálady. Věřte nebo ne, ale funguje to.
Stejný efekt bude mít, pokud si vložíte napříč do úst tužku a budete ji držet 1 až 3 minuty.
Citronová káva potlačí bolest
Sice chutná trochu nezvykle, ale má zaručený účinek. Kofein totiž zužuje cévy, které jsou při migréně rozšířené, a vitamin C obsažený v citronu zase potlačuje bolest.
Jednoduše si dejte dvojité espresso smíchané se lžičkou citronové šťávy a vypijte ho po malých doušcích.
Hořčík šetrně zklidní nervy
Tento minerál je velice důležitý pro správnou souhru svalů a nervů. Pokud má organismus nedostatek hořčíku, jsou nervová vlákna přecitlivělá a snadno se podráždí. Častým následkem bývají bolesti hlavy. Co s tím?
Každý den snězte jeden banán, ve 100 g váhy obsahuje zhruba 30 mg hořčíku. A 100 g slunečnicových semínek (například v müsli) ho skrývá dokonce 420 mg! Snadno tak pokryjete doporučenou denní dávku.
Masáž nohou působí na mozek
Jak udržet mozek v kondici? Položte si chodidlo na stehno druhé nohy a obejměte ho oběma rukama tak, že palce přiložíte na chodidlo a ostatní prsty na nárt.
Začněte masírovat prsty jeden po druhém. Nejdříve se pusťte do palce, protože to je reflexní zóna, která je úzce propojená mozkem. Nožky masírujte střídavě, každou 5 až 10 minut.
Článek vznikl pro časopis Tina.