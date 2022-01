Otužování v ledové vodě je hit. Kdy s ním začít a na co si dát pozor

Anketa: Co je opravdu důležité při otužování? MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař pro dospělé z Přílepské ordinace: „Je nutné vzít v potaz, že to má být hlavně pozvolné. Aby otužování bylo opravdu otužování, je důležitá pravidelnost. Jednou až dvakrát týdně by mělo bohatě stačit. Ideální je tělo připravovat na adaptaci ke klimatickým podmínkám již v létě a chodit plavat pravidelně už od teplých měsíců a chladnoucí vodou se proplavat až do zimy. Další variantou, ve které hraje hlavní roli voda, je domácí studená sprcha. Ideálně dopřát si ji po ránu 1–2 minuty. Sprcha má tu výhodu, že se můžete otužovat i v létě, kdy jsou rybníky příliš teplé nebo plné sinic. Voda v trubkách má přibližně 10 °C.” David Buchta, www.primulus.cz: „Otužování je dlouhodobý proces, ale po poctivém dodržování na sobě první pozitivní účinky poznáte již po měsíci. U otužování platí jediné heslo – vytrvalost. K otužování nepotřebujete nic speciálního. Vystačíte si s obyčejnou domácí sprchou.“ Stanislav Petříček, zakladatel www.bistrawveg.cz: „Imunita se krásně buduje také otužováním ve studené sprše. Žádné kolísání, studená sprcha 2–3 krát denně. Jednou týdně krátké koupání v libereckém lesním koupališti. V tom se cítím v pohodě. Imunita se sama neudělá. Když do přírody, tak do přírody.“