Speciální bod na ruce
Nazývá se Hegu a najdete ho na hřbetní straně ruky mezi palcem a ukazováčkem, v měkké části, kde se setkávají kosti. Jemný, ale pevný tlak nebo krouživá masáž po dobu jedné až dvou minut dokážou uvolnit napětí, zmírnit bolesti hlavy a navodit pocit harmonie. Tenhle tip vychází z tradiční čínské medicíny a má své pevné místo i v moderních relaxačních technikách.
Pořádně si vydechněte
Je obecně známo, že dýchání patří k nejpřirozenějším nástrojům zklidnění. Oblíbenou technikou je takzvaný krabicový dech – čtyři doby nádechu, stejně dlouhé zadržení dechu, výdech a opět zadržení. Pokud se vám nechce moc počítat, stačí prodloužit výdech oproti nádechu. Například třívteřinový nádech a pak dvojnásobně dlouhý výdech. Tenhle nenápadný trik můžete použít kdykoli a kdekoli – funguje spolehlivě.
Pětiminutová procházka
Pohyb je skvělý způsob, jak upustit páru. Při fyzické aktivitě se totiž vyplavují endorfiny – hormony štěstí. Ne vždy je ale možné vyrazit třeba během pracovního dne na hodinu do fitka nebo si zaběhat. Dobrou zprávou je, že často stačí jen chvíli chodit. Pokud to lze, vydejte se ven – čerstvý vzduch a změna prostředí vám spolu s pohybem pomůžou získat odstup od nepříjemných pocitů. Za chůze si navíc můžete urovnat myšlenky a poté vidět věci z jiné perspektivy.