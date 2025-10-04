Jak zkrotit vztek i stres. Jednoduché tipy na okamžité zklidnění

Prudký nával vzteku nebo nervozity může zkomplikovat pracovní den i osobní vztahy. Existují ale jednoduché způsoby, jak se rychle zklidnit a získat nadhled. Pomoci vám může těchto třináct ověřených technik.
Část 1/4
Mravenčí v rukou bývá příznakem syndromu karpálního tunelu.

Speciální bod na ruce

Nazývá se Hegu a najdete ho na hřbetní straně ruky mezi palcem a ukazováčkem, v měkké části, kde se setkávají kosti. Jemný, ale pevný tlak nebo krouživá masáž po dobu jedné až dvou minut dokážou uvolnit napětí, zmírnit bolesti hlavy a navodit pocit harmonie. Tenhle tip vychází z tradiční čínské medicíny a má své pevné místo i v moderních relaxačních technikách.

Pořádně si vydechněte

Je obecně známo, že dýchání patří k nejpřirozenějším nástrojům zklidnění. Oblíbenou technikou je takzvaný krabicový dech – čtyři doby nádechu, stejně dlouhé zadržení dechu, výdech a opět zadržení. Pokud se vám nechce moc počítat, stačí prodloužit výdech oproti nádechu. Například třívteřinový nádech a pak dvojnásobně dlouhý výdech. Tenhle nenápadný trik můžete použít kdykoli a kdekoli – funguje spolehlivě.

Osm cviků jógy zvládnete i u stolu v kanceláři. Uleví zádům a zklidní mysl

Pětiminutová procházka

Pohyb je skvělý způsob, jak upustit páru. Při fyzické aktivitě se totiž vyplavují endorfiny – hormony štěstí. Ne vždy je ale možné vyrazit třeba během pracovního dne na hodinu do fitka nebo si zaběhat. Dobrou zprávou je, že často stačí jen chvíli chodit. Pokud to lze, vydejte se ven – čerstvý vzduch a změna prostředí vám spolu s pohybem pomůžou získat odstup od nepříjemných pocitů. Za chůze si navíc můžete urovnat myšlenky a poté vidět věci z jiné perspektivy.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

Co umějí chytré umělé klouby a proč jít před výměnou k zubaři. Ortoped vypráví

Premium

Čím je člověk starší, tím je opotřebení a posléze ubývání kloubní chrupavky, tedy artróza, častější. S tím narůstá i počet výměn kyčelních a kolenních kloubů za umělé. Zároveň jsou umělé klouby stále...

Pravda, nebo milosrdná lež? Někdy je lepší mlžit a pravdu rozložit

Odmala slýcháte, že nemáte lhát, a kdybyste to udělali, byla by to hanba! Jenže s přibývajícími zkušenostmi člověk zjišťuje, že je vše trochu složitější. A jsou chvíle, kdy může pravda skutečně bolet.

4. října 2025

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

4. října 2025

Jak zkrotit vztek i stres. Jednoduché tipy na okamžité zklidnění

Prudký nával vzteku nebo nervozity může zkomplikovat pracovní den i osobní vztahy. Existují ale jednoduché způsoby, jak se rychle zklidnit a získat nadhled. Pomoci vám může těchto třináct ověřených...

4. října 2025

Guláš zdaleka nejen volební. Jak připravit klasiku, která nikdy neomrzí

Je jen málo jídel, která dokážou zahřát na těle i na duši tak jako poctivý hutný guláš. Vůně, která se line z kuchyně, když se maso s cibulí a paprikou pomalu dusí, je nezaměnitelná, je to skutečná...

4. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025

Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...

4. října 2025

Citrusový koláč s tvarohem

Citrusový koláč s tvarohem
Recept

Střední

60 min

Máte rádi svěží chutě? Pak je pro vás tento koláč jako dělaný.

S mobilem vítězové, s tkaničkami poražení. Jak se mění dovednosti dětí a kdy zpozornět

Premium

Zatímco dříve zavazovali tkaničky několikrát denně, dnes se školáci se šňůrkou v botě nemusí potkat až do puberty. A podobné je to s ciferníky, které člověk v dnešní digitální domácnosti aby...

3. října 2025

Po plastice břicha nastaly komplikace, žena zůstala zohyzděná

Čtyřiatřicetiletá Sara Plattová z Velké Británie dala za plastiky v Turecku v přepočtu téměř půl milionu korun, ale vysněné postavy se nedočkala. Místo toho má díru v břiše a jizvy, které se jen tak...

3. října 2025

Čerstvý sýr? Malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří

Advertorial

Ranní spěch, batohy na zádech a děti hledající svačinu do školy – i takové okamžiky rozhodují o tom, zda den začne hladce. Připravit rychlou a chutnou svačinu není vždy snadné, proto si čerstvé sýry...

3. října 2025

Jak úlet promění sexuální život? Čekejte koktejl emocí i novou jiskru

Nevěra je otřes nejen pro city, ale i pro celý režim vztahu. Zatímco o emočních újmách se mluví často, o dopadech na sexuální život párů, kteří si nevěrou prošli, už méně. Jak se změní sex poté, co...

3. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vyčistí pleť, posílí imunitu. Využijte nečekané benefity hroznového vína

Je sladké, výživné a nízkokalorické, skrývá toho v sobě ale ještě mnohem víc... Toto podzimní ovoce můžete využít i pro své zdraví a krásu. Vysajte z hroznového vína všechny jeho benefity.

3. října 2025

Rozešel se s vámi po esemesce? Důvodem nemusí být jen zbabělost a strach

Ukončit vztah vyžaduje pevné nervy. Ne každý je ale má, proto se stále více lidí loučí se svými partnery online nebo přes mobil. Stalo se to také vám?

3. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.