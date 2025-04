Paměť je pro člověka důležitá. Potřebujeme ji k učení, poznávání, ale i k běžnému dennímu životu. Úzce souvisí i se soustředěním. Kombinací celé řady faktorů může nastat situace, že paměť nefunguje, jak má, a objevují se i potíže s běžným soustředěním.

Častým důvodem bývá v tomto případě dlouhodobý stres a velké a vleklé pracovní či studijní vypětí, například dlouhodobé učení se na zkoušky, dlouhodobý nedostatek spánku, nevhodná životospráva. Vliv může mít i postcovidový syndrom, některé užívané léky, případně i vyšší věk.

Udělejte si rozvrh

Pokud chcete problém s nesoustředěností a koncentrací řešit, doporučuje se provést takzvaný osobní rozbor celého svého dne. Uvědomit si, co právě prožíváte, čím procházíte, co máte za sebou, co vás brzy čeká… Od toho se musíte odrazit a začít daný problém postupně řešit.

Člověk by v první řadě neměl být roztěkaný a měl by tak zvaně udržet myšlenku. Je třeba se co nejvíce zklidnit, zhluboka dýchat a připravit si plán – ideálně si naplánovat celý svůj pracovní den a snažit se plán v maximální míře dodržet.

Pokud cítíte, že máte za sebou nedostatek spánku, co nejrychleji se jej snažte dohnat. Velkým nepřítelem pro správné soustředění je dlouhodobý stres – snažte se jej eliminovat na minimum a nezabývejte se ničím nepodstatným, nedůležitým, zkrátka čímkoli, co by vás mohlo rozptylovat a odvádět vaši pozornost od důležitých věcí, na něž se v daný čas potřebujete nutně soustředit.

Rozhlédněte se kolem sebe

S úpravou režimu může do určité míry souviset i okolní prostředí. Také to má totiž významný vliv na míru soustředění. Možná vás rozptyluje špatně umístěný stůl, počítač, slabé nebo naopak příliš silné osvětlení, táhne vám na záda, máte špatně nastavenou výšku židle… To všechno se totiž může odrazit na soustředění.

Zkuste si proto podle svého pocitu poupravit své pracovní prostředí tak, abyste se v něm cítili alespoň o trochu lépe než dosud. Někdy může být rušivým elementem docela obyčejné okno, kterým co pět minut sledujete venku ptáčka nebo okolní ruch.

Vypínejte zvonění

Další věcí, která může rušit vaši pozornost a odvádět vás od soustředění, je mobilní telefon. Přestaňte jej proto co pět minut kontrolovat, hlídat, sledovat. Ztište si vyzvánění, ať vás neruší žádný volající ani zvuk příchozích zpráv. Protože ať je to, jak chce, na práci i na učení by měl mít člověk klid a spíše ticho.

Někomu může prospívat i jen potichu puštěné rádio. Během práce, ale i učení si dělejte pravidelné přestávky – protáhněte se či projděte.

Upravte jídelníček

Celkově se také více soustřeďte na svůj jídelníček. Pijete skutečně dostatečně? Právě nedostatečný pitný režim může mnohdy za brzkou únavu, nesoustředění či roztěkanost. Pravidelně jezte, dopoledne i odpoledne si dopřejte lehkou svačinu v podobě ovocného či zeleninového talíře. Dodáte tělu zdravou energii i potřebné vitaminy.

Pro správnou činnost mozku nezapomínejte do jídelníčku zařadit omega-3 mastné kyseliny – obsahují je například tučné mořské ryby jako makrela, losos či tuňák nebo ořechy, stejně tak důležité jsou vitaminy skupiny B, dále pak vitaminy C, D, E a z minerálních látek především hořčík, prospěšné může být i užívání ginkgo biloby.

Máte dostatek glukózy?

Mozek spotřebovává značné množství glukózy a při učení jeho hlad po ní ještě roste. Pokud jí má nedostatek, nepracuje na 100 procent. Proto je při učení důležité dbát na její přísun a správnou stravu. Neznamená to ale, že byste měli obědvat sladkosti. Sice krátkodobě zvýší hladinu cukru, ale následuje její propad, který způsobuje únavu nebo hlad. Zaměřte se na takové potraviny, které vám dodají cukr přírodní a přirozenou cestou.

Ideálně ovoce a zeleninu doplněné o komplexní sacharidy. Jsou v těstovinách, ovesných vločkách, rýži nebo celozrnném pečivu.

Co ještě pomáhá?

Pravidelně cvičte, choďte, běhejte, zajděte si zahrát tenis, zaplavat si, zkrátka si najděte takový sport, který budete moci provozovat pravidelně, a věnujte se mu ve chvílích volna. Díky tomu si hlava odpočine od pracovních starostí, případně od učení, zdravě se unavíte a bude se vám i lépe usínat a ráno se budete cítit odpočatěji.

Pamatujte také na to, že poruchy soustředění se nezbavíte během dvou tří dní, ale je k tomu třeba velká trpělivost a důslednost v dodržování pravidel. Třeba vám právě celková úprava režimu pomůže vysledovat, kde mohla být chyba, a příště se vám podaří se jí vyvarovat.

Větrejte

Možná to zní jako hloupost, ale pravidelné větrání je velmi důležité. Vysoká koncentrace oxidu uhličitého, který vydýchaný vzduch obsahuje, přispívá k únavě, horšímu soustředění a dlouhodobě i chronickým nemocem dýchacích cest nebo alergickým reakcím.

Větrat je potřeba intenzivně několikrát za den. Člověk se pak cítí svěží a plný nových sil.

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Zdraví.