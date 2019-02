Laboratorní test kvality spermií: žádný sex, pouze masturbace

aktualizováno

Mužům dlouhodobě ubývá spermií a snižuje se i jejich kvalita. Experti doporučují, že by si test kvality měli nechat udělat i mladíci ve věku 20 až 25 let. Co takové vyšetření obnáší? Základem je, že vzorek nesmí pocházet z pohlavního styku, nýbrž výhradně z masturbace.