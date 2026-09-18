Co znamená rychle zhubnout po 50 a jaké tempo dává smysl?
Zatímco v mladším věku tělo shovívavě odpouští chvilkové dietní výstřelky, s přibývajícími lety se priority mění. Za rozumné a dlouhodobě udržitelné tempo hubnutí po padesátce považují odborníci pokles o přibližně 0,5 kg týdně (případně v rozmezí 0,45 až 0,9 kg za týden).
Není to však striktní medicínský limit pro každého – přesné tempo vždy závisí na výchozí hmotnosti, zdravotním stavu a celkovém životním stylu.
|Cíl
|Teoretická doba při −0,5 kg/týden
|Orientační časový rámec
|5 kg
|10 týdnů
|2 až 2,5 měsíce
|10 kg
|20 týdnů
|4,5 až 5 měsíců
Jedná se o orientační matematický model. Úbytek hmotnosti neroste lineárně, v prvních týdnech hraje roli i úbytek vody a přirozená reakce organismu.
Panuje mýtus, že po padesátých narozeninách se metabolismus lusknutím prstu dramaticky zpomalí. Rozsáhlá mezinárodní studie publikovaná v časopise Science na více než 6 tisících účastnících ukázala, že po přepočtu na množství svalové a tukové tkáně zůstává lidský energetický výdej mezi 20 a 60 lety překvapivě stabilní. Výraznější přirozený pokles nastává až kolem šedesátky.
U žen vstupuje do hry menopauza a hormonální změny, zlomovým faktorem po 50 však bývá především úbytek přirozeného pohybu a postupná ztráta svalů (sarkopenie).
Nastavte kalorický deficit, ale vyvarujte se drastických limitů
Základní fyzikální zákon hubnutí platí v jakémkoliv věku: výdej energie musí převýšit její příjem.
Pro bezpečné hubnutí se obvykle doporučuje orientační kalorický deficit kolem 400 až 500 kcal denně oproti vašemu celkovému dennímu výdeji (TDEE). Velikost deficitu je však vždy nutné odvíjet od individuální konstituce.
Univerzální poučky o tom, že by ženy neměly jít pod 1 400 kcal a muži pod 1 700 kcal, neplatí pro každého bez výjimky. Energetický příjem je potřeba nastavit na míru. Velmi nízkokalorické režimy (pod 1 200 kcal denně) by měly probíhat výhradně pod odborným lékařským dohledem.
|Modelová osoba
|Klidový výdej (BMR)
|Sedavý život
|Lehce aktivní
|Středně aktivní
|Žena 55 let (70 kg, 165 cm)
|~1 299 kcal
|~1 559 kcal
|~1 786 kcal
|~2 013 kcal
|Žena 65 let (70 kg, 165 cm)
|~1 250 kcal
|~1 500 kcal
|~1 718 kcal
|~1 937 kcal
|Muž 55 let (85 kg, 178 cm)
|~1 696 kcal
|~2 035 kcal
|~2 332 kcal
|~2 629 kcal
|Muž 65 let (85 kg, 178 cm)
|~1 647 kcal
|~1 976 kcal
|~2 264 kcal
|~2 553 kcal
Výpočet vychází z orientační rovnice Mifflin–St Jeor s koeficienty aktivity 1,2 / 1,375 / 1,55. Ukazuje, že u drobnější sedavé ženy by plošné odečtení 500 kcal vedlo k příliš drastickému omezení stravy.
Bílkoviny na prvním místě: Ochrana svalů jako hlavní priorita
S přibývajícím věkem přirozeně klesá množství svalové hmoty. Při redukční dietě tělo nebere energii jen z tukových zásob, ale i ze svalů. Aby se předešlo ztrátě síly a zhoršení funkčnosti těla, je nutné zvýšit příjem bílkovin.
Při redukci hmotnosti spojené s cvičením se u zdravých dospělých doporučuje cílit na 1,2 až 1,6 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně (u osob s onemocněním ledvin je třeba příjem konzultovat s lékařem).
|Potravina
|Modelová porce
|Bílkoviny (orientačně)
|Odtučněný měkký tvaroh
|200 g
|~24 g
|Kuřecí prsa (bez kůže, syrová)
|150 g
|~34 g
|Filet z lososa (bez kůže)
|150 g
|~33 g
|Vařená čočka
|200 g
|~16 g
|Slepičí vejce
|2 ks (100 g)
|~12,5 g
Zdroj hodnot: NutriDatabaze.cz.
Trénink, který zrychlí výsledky a ochrání klouby
Pouhá úprava jídelníčku nestačí. Jak uvádí americký National Institute on Aging (NIA), silový trénink je nejdůležitější složkou redukce ve vyšším věku, protože buduje svalovou hmotu a účinně brání její ztrátě.
- Silové cvičení (2–3× týdně): Cvičení s vlastní vahou, lehkými činkami nebo na strojích posiluje svaly i kosti.
- Kardio šetrné ke kloubům: Každodenní přirozený pohyb je základ. Ideální je svižná chůze, nordic walking, plavání nebo cvičení na eliptickém trenažéru.
- Pozor na náhlý běh: Běhání není po padesátce zakázané, ale pokud jste dosud neběhali, je nutné začínat velmi postupně. Při výraznější nadváze či bolestech kloubů je bezpečnější zvolit raději chůzi nebo plavání.
Chcete zhubnout bez náročných fitness plánů? Přečtěte si také článek, jak zhubnout po 50 bez cvičení. Rozhoduje strava, pomůže i obyčejná chůze.
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Jak zhubnout po 50 bez cvičení? Rozhoduje strava, pomůže i obyčejná chůze
Čeho se vyvarovat? Drastické hladovky a „zázračné“ pilulky
Snaha shodit kilogramy příliš rychle s sebou nese zdravotní rizika. Velmi přísné hladovky a jednostranné diety neposkytují tělu dostatek živin a dlouhodobě nefungují.
- Riziko žlučových kamenů: Při příliš rychlém úbytku hmotnosti uvolňuje tělo do žluči nadměrné množství cholesterolu a zhoršuje se vyprazdňování žlučníku, což výrazně zvyšuje riziko vzniku žlučových kamenů.
- Úbytek kostní hmoty: Při výrazném omezování kalorií může docházet nejen ke ztrátě svalů, ale i ke snížení hustoty kostí (BMD).
Zázračné doplňky stravy na spalování tuků bez úpravy stravy a pohybu nefungují – jediným spolehlivým řešením zůstává poctivá úprava životního stylu.
Jak si dosaženou váhu udržet trvale
Po dosažení cílové hmotnosti práce nekončí. Největší chybou bývá návrat k původním stravovacím návykům, které k nadváze vedly.
Není nutné složitě uplatňovat takzvaný reverse dieting (přidávání kalorií po desítkách týdně) – studie nepotvrdily, že by pozvolné navyšování mělo zásadní výhodu oproti přímému přechodu na nový udržitelný příjem. Klíčové je přejít na energetický příjem odpovídající vaší nové, nižší hmotnosti a trvale si ponechat pohybové i stravovací návyky, které vás k úspěchu dovedly.
Podrobný návod na sestavení dlouhodobého jídelníčku a cvičebního plánu najdete v komplexním průvodci Jak zhubnout po 50: Jídelníček, cvičení i cviky.
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Hubnutí po 50 bez jojo efektu. Jak zhubnout trvale s pomocí sportu a diety