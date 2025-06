1. Pokud chcete ochladit rozpálené tělo, nedávejte si ledovou sprchu. Mnohem lépe vás ochladí voda vlažná, která není pro tělo takový šok, a přitom uleví od přehřátí. Ještě více pomůže, pokud se nebudete utírat a necháte vodu postupně odpařovat – to vás zchladí ještě víc.

2. Na vedro není ideální ani zmrzlina. Ledové pití či jídlo vás sice na chvíli ochladí, ale za chvíli může přijít pocit horka a žízně o to silněji. Navíc si prudkým ochlazením krku můžete koledovat o angínu, proto s těmito laskominami opatrně. A když už zmrzlinu potřebujete, zvolte raději vodovou než smetanovou.

Škodí i výkyvy počasí I když dlouhotrvající vedro je únavné, pro řadu lidí jsou ještě horší výkyvy teplot, které musejí snášet. Když se prudce mění počasí a s ním i tlak vzduchu, špatně to snášejí nejen lidé s onemocněním srdce a cév, ale také lidé s nemocnými klouby nebo depresemi. Pokud se potíže dostaví, je třeba být v klidu a odpočívat, radí lékaři.

3. Z pitného režimu vypusťte sladké nápoje, tělo spíše pocitově zahřejí, než aby osvěžily. Pít by se měla čistá voda, minerálka, slabé čaje nebo ředěné ovocné džusy. Pokud jde o kávu, podobně jako další nápoje s kofeinem působí jako diuretikum; rozhodně se ale nemusíte bát, že pokud si dáte šálek na probuzení a pak po obědě, bude vám hrozit dehydratace. Základem pitného režimu by ale káva rozhodně být neměla.

4. Myslete na to, že větrání není vždy v horku dobré řešení. Pokud je venku přes den vyšší teplota, než jakou chcete mít doma, větrejte jen pozdě večer, v noci a ráno. S východem slunce zatáhněte závěsy a zavřete okna, aby se v bytě co nejdéle udržel chladnější vzduch. Jeho proudění můžete povzbudit větrákem, ale pozor na průvan, pokud jste zpocení.

5. Byt si také zchladíte vodou. Když do vany a umyvadla napustíte vodu nebo si do pokojů pověsíte mokré ručníky, budou při odpařování vody okolní vzduch chladit.

6. I když česká tradice velí, že nejlíp ochladí pivo, alkohol obecně není nejlepší nápoj do horka. Rozšiřuje totiž ještě dále cévy, což tělo zatěžuje. Kolapsu se po jednom rychle vypitém pivu zdravý člověk bát nemusí, rozhodně vhodnější je ale i pro něj minerálka.

7. Při cestování neklimatizovaným autem v horku byste s sebou měli mít alespoň dva litry čisté vody na člověka. Můžete se jí nejen napít, ale také si ji vylít na tričko nebo do ní namočit kus látky a dát ji do okna; tím odstíníte a ochladíte interiér. A když „uvaříte“ motor, můžete zteplalou vodu dolít do chladiče. Chladit se můžete i kostkami ledu, které se prodávají na mnoha pumpách.

Článek vyšel v časopisu Zdraví.