1 Pozor na prochladnutí
Prostydnutí patří mezi nejčastější rizikové faktory vzniku zánětu močových cest. Dbejte proto na to, abyste neprochladli – zejména v oblasti podbřišku a zad. Nesedejte si na studené povrchy a v chladném počasí volte oblečení, které chrání záda i ledviny.
„Obzvlášť na začátku jara, kdy je počasí zrádné, je vhodné nosit dlouhá trika a dlouhé svetry, které kryjí záda v oblasti ledvin. Při sezení venku pomůže i šátek omotaný kolem pasu nebo košile zastrčená do kalhot. Podbřišek a ledviny není třeba přehřívat, ale chránit před odkrytím,“ radí Josef Stolz, primář urologické kliniky UroKlinikum Praha. Ze stejného důvodu také nezůstávejte v létě dlouho v mokrých plavkách.
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2 Pijte, pijte, pijte
Dostatečný pitný režim je jedním z nejjednodušších způsobů, jak močové cesty chránit. Tekutiny totiž pomáhají močové cesty přirozeně proplachovat.
„Denně vypijte minimálně dva litry, neuškodí ani tři litry tekutin denně. Vodu můžete také prokládat urologickými čaji, anebo čaji z česneku, libečku, kopřiv nebo pampelišek,“ doporučuje primář Stolz. Naopak je vhodné omezit dráždivé nápoje, například kávu či černý čaj.