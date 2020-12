Nemoci srdce a cév nás zabíjejí nejčastěji. Naučte se jim předcházet

Čím prospějete svému srdci Upravte životní styl tak, aby to pro vaše srdce a cévy bylo co „nejkomfortnější“ – touto cestou výrazně snížíte nebezpečí kardiovaskulárního onemocnění, a to i v případě, že ho máte v rodinné anamnéze.

Nekuřte. Máte-li s odvykáním problém, poraďte se s praktickým lékařem.

Udržujte si optimální tělesnou hmotnost – mírná nadváha nevadí, ale objem pasu nad cca 80 cm u žen a 100 cm u mužů je závažné varování, abyste se snažili zhubnout.

Pravidelně se hýbejte – denně alespoň půl hodiny cvičte, sportujte, plavejte, běhejte, nebo si vyjděte na delší procházku svižnou chůzí.

Co nejvíce choďte pěšky.

Výrazně omezte konzumaci palmových a palmojádrových tuků (včetně kokosového oleje) a produktů, které je obsahují (polevy, krémy, oplatky...), živočišných tuků, uzenin, tučného masa, cukru, soli.

Alkohol nepijte buď vůbec, anebo jen ve velmi malém množství.

Braňte se stresu, zpomalte, nepřepínejte síly, dostatečně spěte, dopřejte si relaxaci.

Snažte se žít radostně a přítomností, udržovat dobré vztahy s rodinou a přáteli, věnovat se koníčkům... Trpíte-li depresemi a úzkostí, obraťte se na lékaře.

Jezte denně alespoň 300 g zeleniny a ovoce, zařaďte do jídelníčku ryby, řepkový či olivový olej a celozrnné produkty.