Trh s doplňky stravy dnes doslova praská ve švech. Máme tisíce značek, barevné obaly a doporučení od influencerů na každém kroku. V čem je podle vás největší problém současné suplementace, který běžný spotřebitel na první pohled nevidí?
Řekl bych, že největší problémy jsou tři. První je kvalita ingrediencí – ne každý hořčík se vstřebává ve vysoké míře, ne každý rybí olej je stabilní.
Druhý je poddávkování – ingredience jsou na etiketě, ale v množství, které nic neudělá.
A třetí, který je možná nejpodceňovanější: naprostý chaos v kombinacích. Zákazník si myslí, čím víc složek, tím lépe. Ale doplněk se šestnácti ingrediencemi, kde každá má pětinovou účinnou dávku, nedělá absolutně nic. Produkt vypadá impozantně – a přesně to je záměr výrobce.
Jak má tedy laik v té záplavě poznat skutečně kvalitní produkt? Existují nějaké „červené vlajky“ ve složení, na které bychom si měli dát pozor?
Vyznat se v kvalitě suplementů je pro laika velmi náročná disciplína. Upřímně to vyžaduje určitou míru znalostí – i proto se snažíme ohledně suplementace hodně edukovat.
Červených vlajek, které laik může zpozorovat, je několik. Zaprvé: netransparentní složení. Pokud výrobce schovává dávky za „proprietární blend“ nebo neuvádí formu látky, je to záměr – a záměr není ve váš prospěch.
Zadruhé: příliš nízká cena. Kvalitní suroviny prostě něco stojí. Pokud je produkt výrazně levnější než konkurence, někde se šetří – a šetří se na ingrediencích.
Zatřetí: absence relevantních informací specifických pro daný produkt. Vezměte si např. omega-3 – rozhodující ukazatel kvality jsou hodnoty oxidační stability. TOTOX, PV, AV. Tohle uvádí minimum výrobců, přitom právě to rozhoduje o tom, jestli konzumujete kvalitní olej nebo olej na hraně žluknutí. U každého produktu jsou klíčové ukazatele jiné – a kvalitní značka je vždy uvede.
Často zmiňujete, že stavíte na vědecky podloženém složení. Proč je tak důležité dívat se například na konkrétní formy látek – jako je hořčík – a ne jen na jejich celkové množství v tabletě?
Protože různé formy mají různou vstřebatelnost a různý účinek. Skvělý příklad je ashwagandha. 500 mg extraktu z kořene zní skvěle – ale pokud není standardizováno na obsah účinných látek, withanolidy, nevíte, co vlastně berete. Může jich tam být minimum. Naproti tomu 500 mg extraktu standardizovaného na 5 % withanolidů – tam víte přesně, co dostáváte. Vědecké studie testují konkrétní formy v konkrétních dávkách – a těch se chcete jako výrobce i jako uživatel držet.
Hodně se dnes mluví o výkonu, ale vy ve svých doplňcích stravy kladete obrovský důraz na regeneraci a spánek. Je pravda, že bez kvalitního odpočinku jsou i ty nejdražší doplňky pro růst svalů nebo mentální focus v podstatě vyhozené peníze?
Spánek je základ, o tom se nemusíme bavit – vždy by měl být na prvním místě. Suplementy budou fungovat i při nekvalitním spánku, ale nikdy ne tak, jak by fungovaly při tom kvalitním. Je to jako stavět střechu baráku, když nemáte položenou základovou desku. Vyhozené peníze to určitě nejsou – ale investice by byla rozumnější v momentě, kdy základy, jako je spánek, neignorujete.
Pokud někdo prochází obdobím vysokého stresu nebo náročných tréninků a cítí, že mu tělo vypovídá službu, na co by se měl v suplementaci zaměřit nejdříve? Stačí doplňovat jednu izolovanou látku, nebo dává větší smysl hledat synergií více složek?
Čekáte jednoduchou odpověď na složitou otázku. Příčin únavy může být víc a bez diagnostiky střílíte naslepo. U vytížených sportovců to bývá nejčastěji deficit vitaminu D – zejména v zimě – pak hořčík, pak sacharidy během výkonu, omega-3 nebo prostě základní mikronutrienty. V ideálním případě zhodnotíte krevní testy, jídelníček a chybějící živiny cíleně doplníte. Jediný suplement v drtivé většině případů nestačí – průměrnému člověku chybí více živin, obzvlášť v období vysoké zátěže.
Complex je mladá česká značka. Co je vaším hlavním cílem do budoucna? Chcete být další velkou značkou, nebo vám jde spíše o to změnit způsob, jakým lidé o svém těle a doplňcích přemýšlejí?
Děláme vše pro to, abychom byli největší suplementační značkou zaměřenou na sportovce na světě. Zní to ambiciózně, ale víme, jaké kroky k tomu vedou.
Chceme změnit způsob, jak sportovci nad suplementy přemýšlí, jak k nim přistupují a jak jim věří. Vybudovat místo, kde nad kvalitou, složením, bezpečností ani chutí nemusíte pochybovat. Nechceme být další velká značka s velkými řečmi, třpitivým obalem a slabou kvalitou – ale referenční bod, se kterým se ostatní značky budou srovnávat.
Doplňky stravy jsou často vnímány jen jako něco pro svalovce v posilovně. Pro koho je ale dnes suplementace reálně vhodná? Jsou to jen vrcholoví sportovci, nebo i lidé s vysokým pracovním nasazením?
Suplementace je vhodná pro drtivou většinu populace. Asi bych se nebál říct, že pro všechny. A nemluvím jen o vrcholových sportovcích nebo lidech s vysokým pracovním nasazením. V jídelníčku nám jako společnosti chybí ryby, zelenina, ovoce, luštěniny – celá řada skupin potravin, které by měly být samozřejmostí. K tomu čelíme psychickému i fyzickému tlaku, který byl ještě před dvaceti lety těžko představitelný.
To je vražedná kombinace, která nám jednoduše nedovoluje řešit své zdraví jinak než spojením zdravého životního stylu a vhodné suplementace. Dnes se bez suplementace neobejde prakticky nikdo.
Hodně lidí dnes funguje na principu „když se cítím unavený, dám si další kafe nebo nakopávač“. Proč je tohle dlouhodobě neudržitelná cesta a co by měla být ta skutečná základna pro stabilní výkon?
Tímto přístupem jednoduše jedete na dluh. Nevracíte tělu to, co vám dává. Je to jako si brát půjčku pořád dokola – úroky se zvyšují, jednou ji musíte splatit a za chvíli vám banka půjčky odmítne dávat. Chcete svému tělu dluhy vzorně splácet a pečovat o vzájemný vztah návyky, které tělo tak kvituje: kvalitní strava, pohyb na denní bázi, ničím nerušený a dostatečně dlouhý spánek, mentální pohoda a vhodná suplementace.
Ano, proaktivní přístup, kterým se snažíte tělu vrátit to, co si zaslouží je náročnější, ale v porovnání s braním si půjček je ten jediný správný.
Pokud se podíváme na sportovce a aktivní jedince, jaké jsou ty nejčastější chyby, které dělají v doplňování mikroživin? Na co se zapomíná nejvíce?
Nejčastější chyba je spoléhat se na to, že multivitamin vyřeší vše. A to říkám jako někdo, kdo multivitamin doporučuje – je to skvělý nástroj pro pokrytí širokého spektra mikroživin a záchrana pro dny, kdy strava není ideální.
Ale má své limity. Kvůli vzájemné vstřebatelnosti nemůže obsahovat všechno v efektivních dávkách – a právě proto látky jako vitamín D, hořčík nebo železo zůstávají u sportovců dlouhodobě nedostatkové, i když multivitamin berou. Tyto mikroživiny je potřeba řešit individuálně, na základě skutečného deficitu a konkrétních potřeb.
Vy pracujete s kombinací látek jako hořčík, glycin a melatonin. Proč dává smysl tyto složky spojovat do jednoho balíčku, místo toho, aby si je lidé kupovali zvlášť a náhodně je kombinovali?
Praktičnost. Každá složka podporuje spánek jiným mechanismem a hodí se v různých situacích. L-theanin „přepne“ mozek do stavu relaxované bdělosti – sníží psychické vypětí, které vám brání „vypnout“. Glycin pravděpodobně snižuje tělesnou teplotu, a pokles tělesné teploty je hlavní fyziologický signál pro usnutí.
Melatonin pak využijete specificky – při narušeném nebo posunutém spánku, cestování, pozdních návratech ze zápasů nebo tréninků. Díky kombinaci máte ucelený balíček efektivních suplementů pro kvalitní spánek.
Kdyby měl někdo dnes udělat jednu jedinou změnu ve svém režimu suplementace, aby pocítil rozdíl v regeneraci a energii během dne, co byste mu doporučil?
Jako první krok bych si pořídil „základní trojku“ - tak nazývám kombinaci kvalitních omega-3, hořčíku a multivitaminu. Omega-3 proto, že Češi jí mizivé množství ryb – hlavního zdroje omega-3 ve stravě.
S hořčíkem na tom nejsme o moc lépe. Nejíme semínka, celozrnné produkty, ovesné vločky, kvalitní kakao.
A multivitamin jako efektivní pojistka — zalepí slabá místa ve stravě bez toho, abyste stravu museli detailně analyzovat. Tohle trio pokryje největší nedostatky české populace.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Complex.