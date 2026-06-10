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Alena Sumová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jiří Kratochvíl
  17:00
Proč se ráno vzbudíme před budíkem? V kolik bychom měli jít spát? Mění se spánkové návyky s věkem a ovlivňují naše každodenní fungování? Jak naše tělo řídí „dirigent mozku“? Profesorka Alena Sumová vysvětlila pro magazín Víkend DNES, jak fungují biologické hodiny. A co dělat pro lepší zdraví.

Jak poznám, že mám správně seřízené biologické hodiny?
Jednoduše: cítíte se dobře vzhledem k denní době. Ráno nemáte problém vstát z postele, ideálně nepotřebujete budík, protože vás biologické hodiny samy probudí ve správnou dobu. Necítíte se unavený, je pro vás snadné vyrazit do práce. Během dne neupadáte do stavů zvýšené únavy a ospalosti. Večer neusínáte extrémně dlouho a spánek je odpočinkový. V takovém případě máte hodiny funkční, správně seřízené a plní svou úlohu.

Narušení biologických hodin má i docela překvapivé negativní dopady na další procesy, třeba až na buněčné dělení, což je dáváno do souvislostí s výskytem nádorových onemocnění u lidí, kteří dlouhodobě pracují ve směnném provozu.

Alena Sumovávedoucí Oddělení biologických rytmů Fyziologického ústavu AV ČR

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