Jak poznám, že mám správně seřízené biologické hodiny?
Jednoduše: cítíte se dobře vzhledem k denní době. Ráno nemáte problém vstát z postele, ideálně nepotřebujete budík, protože vás biologické hodiny samy probudí ve správnou dobu. Necítíte se unavený, je pro vás snadné vyrazit do práce. Během dne neupadáte do stavů zvýšené únavy a ospalosti. Večer neusínáte extrémně dlouho a spánek je odpočinkový. V takovém případě máte hodiny funkční, správně seřízené a plní svou úlohu.
Narušení biologických hodin má i docela překvapivé negativní dopady na další procesy, třeba až na buněčné dělení, což je dáváno do souvislostí s výskytem nádorových onemocnění u lidí, kteří dlouhodobě pracují ve směnném provozu.