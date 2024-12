Jak jste na tom s pohyblivostí? Sedm způsobů, jak se doma otestovat

Část 1/4

Jak stárneme, tuhnou nám měkké tkáně, zejména ty kloubní, což nám ztěžuje každodenní pohyb. Zprvu třeba zmíněné ohýbání a natahování, v pozdějším věku často i chůzi. „Může tak vzniknout začarovaný kruh, protože nás ztuhlé klouby odrazují od pohybu a raději volíme sedavý způsob života. Což zase vede k oslabeným a ještě ztuhlejším kloubům,“ říká Brad Manor, vědecký pracovník z Harvard Medical School.

Mobilita vs. flexibilita

Pozor na záměnu termínů: mobilita není totéž co flexibilita, i když je pro náš každodenní život stejně důležitá. Zatímco u flexibility je řeč o tom, jak daleko se tkáně našeho těla dokážou natáhnout, míra mobility je dána tím, jak se nám daří pohybovat kloubem v celém jeho rozsahu.

Například jestli dokážeme plně propnout a pokrčit koleno nebo otáčet krkem na všechny strany.

Jak mobilitu otestovat?

Mobilitu si můžete otestovat i doma s pomocí následujících pohybů, které připravily New York Times spolu s přední ortopedkou Leigh Hanke z Yaleovy univerzity. Výsledky samozřejmě nejsou exaktní, ale zjistíte, na co se zaměřit.

„Test opakujte jednou měsíčně, abyste měli přehled o tom, jak se vaše mobilita vyvíjí,“ doporučuje Hanke. Když u některého z testů ucítíte bolest, nejděte „přes ni“. Raději se poraďte se svým lékařem.

A pokud zjistíte, že se vám v některých testech nedaří, nemusíte házet flintu do žita. Mobilita každého kloubu je proměnlivá – stejně jako se může s věkem zhoršovat, dá se také zlepšovat. Nejlépe s pomocí trenéra nebo fyzioterapeuta. Existují také speciální kurzy zaměřené přímo na mobilitu. Usnadníte tak život svému budoucímu já, které bude i ve vyšším věku pohyblivější a odolnější vůči zraněním.

1. Krk

Stoupněte si před zrcadlo, abyste si pohlídali, že nehýbete rameny. Narovnejte se a otáčejte hlavou doprava a doleva. Na obě strany byste měli byste být schopni ji otočit o 80 stupňů, tedy téměř k rameni.

Vraťte se do výchozího bodu a podívejte se vzhůru. Dobrá mobilita znamená, že hlavu zvládnete zaklonit tolik, abyste se dívali přímo na strop.

Pak přitáhněte bradu k hrudi. Měla by být maximálně pět centimetrů od ní. Nakloňte hlavu doprava a přitáhněte pravé ucho co nejblíž k pravému rameni. Rameno však nezvedejte – pracuje jen krk. Měli byste se dostat na 45 stupňů, tedy do poloviny vzdálenosti k rameni. Totéž zopakujte na levou stranu.