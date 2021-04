Rady, jak bezpečně odstranit klíště. Vyhněte se kroucení i oleji

Nejprve si připravte speciální kleštičky nebo pinzetu a navlékněte si gumové rukavice. Klíště zakápněte dezinfekcí. Potom ho uchopte pinzetou co nejblíž k povrchu kůže a viklavými pohyby jej pomalu a opatrně vytáhněte z kůže. Snažte se ho přitom nepřetrhnout.

Pokud se klíště přetrhne, musíte ranku i se zbytkem klíštěte znovu vydezinfikovat a teprve potom se můžete dál pokoušet odstranit zbytky těla klíštěte. Po odstranění klíštěte ranku opět vydezinfikujte a bezpečně zlikvidujte.

Spálit i spláchnout

„Klíště po vytažení spalte. Klíště nerozmačkávejte holou rukou, infekce by se do těla mohla dostat i drobnými rankami. Laboratorní vyšetření klíštěte nemá smysl. Proti klíšťové encefalitidě se v době nákazy už nedá zasáhnout a u lymeské borreliózy platí, že jen u zhruba pěti procent nakažených klíšťat může dojít k přenosu infekce,“ vysvětluje Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze.



Vyjmuté klíště můžete také spláchnout do toalety. I to je jedna z možností, jak se můžete klíštěte bezpečně zbavit. Také se nabízí možnost klíště vyhodit do odpadkového koše, ale počítejte s tím, že se na první pohled mrtvé klíště může vydat na průzkum po vaší domácnosti.