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Dlouhověkost začíná v ložnici: Proč kvalitní spánek prodlužuje život?

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Ve spolupráci   4:00
Jak kvalitně spát a žít déle?

Jak kvalitně spát a žít déle? | foto: DorelanAdvertorial

Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?
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Toužíte po dlouhém a zdravém životě? Odpověď možná leží přímo ve vaší ložnici. Rozsáhlé vědecké výzkumy ukazují, že kvalitní a pravidelný spánek je jedním z nejúčinnějších nástrojů dlouhověkosti. Kvalita spánkového zdraví ale nezávisí jen na počtu naspaných hodin. Co přesně rozhoduje o tom, zda během noci plnohodnotně regenerujeme, a jakou roli hraje prostředí, ve kterém usínáme?

Kvalitní spánek není jen osm hodin v posteli

Když se hovoří o dlouhověkosti, nejčastěji se skloňuje vyvážená strava, dostatek pohybu nebo redukce stresu. Vědecká komunita se však čím dál více shoduje, že základním pilířem pevného zdraví je spánek.

American Heart Association doporučuje dospělým spát sedm až devět hodin denně. Zásadní jsou však i další rozměry:

  • Pravidelnost: Usínání a vstávání ve stejný čas bez výrazných výkyvů o víkendech.
  • Kontinuita: Spánek bez častého a opakovaného nočního probouzení.
  • Pocit regenerace: Stav, kdy se ráno cítíte skutečně odpočatí.

Lidé, kteří tyto podmínky dlouhodobě naplňují, vykazují podle populačních studií nižší biologický věk a výrazně nižší výskyt chronických nemocí.

Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?
Jak kvalitně spát a žít déle?

Co se v těle děje, když spíme málo nebo nepravidelně?

Při chronickém spánkovém deficitu nebo neustálém narušování spánkového cyklu tělo reaguje zvýšenou aktivitou sympatického nervového systému. Hladina stresového hormonu kortizolu neklesá, což může vést k dlouhodobě vyššímu krevnímu tlaku, zánětlivým procesům v cévách a zvýšenému riziku kardiovaskulárních příhod.

Výzkumy zároveň ukazují zásadní dopady na mozek, metabolismus a psychiku:

  • Čištění mozku (glymfatický systém): Během hlubokého spánku se aktivuje glymfatický systém, který mozek proplachuje mozkomíšním mokem. Odplavují se tak toxické proteiny (například beta-amyloid), jejichž hromadění se spojuje s rozvojem neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.
  • Hormonální rovnováha a metabolismus: Spánek reguluje hormony hladu a sytosti (ghrelin a leptin). Nedostatek odpočinku tuto rovnováhu narušuje, což vede k přejídání a nárůstu hmotnosti. Již po několika týdnech zkráceného spánku se navíc zvyšuje inzulinová rezistence, což podporuje vznik diabetu 2. typu.

Spánkový deficit vede také ke zhoršení paměti, výkyvům nálad a oslabení imunity. Vztah je navíc obousměrný – chronický stres a psychické potíže spánek zhoršují a narušený spánek dále prohlubuje psychickou nepohodu.

Jak kvalitně spát a žít déle?

Kolik let může zdravý spánek podle studií přidat?

Vědecké výzkumy z posledních let přinášejí působivá data:

  1. Optimální pásmo: Výzkum publikovaný v časopise Nature, využívající data téměř půl milionu účastníků z UK Biobank, zjistil, že nejnižší rozdíl mezi biologickým a kalendářním věkem vykazovali lidé spící mezi 6,4 a 7,8 hodinami denně. Kratší i delší spánek byl spojen s rychlejším biologickým stárnutím orgánů (u delšího spánku však vědci upozorňují, že může jít spíše o důsledek již existujícího onemocnění).
  2. Pravidelnost jako klíč: Analýza vydaná v časopise Sleep ukázala, že lidé s vysokou pravidelností spánku měli až o 20 až 48 % nižší riziko úmrtí ze všech příčin oproti těm s nejméně pravidelným režimem.
  3. Pět faktorů spánkového zdraví: Americké analýzy ukazují, že dospělí, kteří spí 7–8 hodin, nemají problémy s usínáním či udržením spánku více než dvakrát týdně, neberou léky na spaní a cítí se odpočatí, mají v průměru vyšší očekávanou délku života – u mužů až o 4,7 roku a u žen o 2,4 roku.

Je však důležité zdůraznit, že jde o observační studie. Způsob, jakým spíme, úzce souvisí se celkovým životním stylem, stravou i psychickou pohodou.

Jak matrace podporuje spánek a co od ní nečekat

Pro dosažení souvislého spánku je nezbytné vytvořit vhodné prostředí v ložnici. Vedle tmy, ticha a chladnějšího vzduchu (kolem 18 °C) hraje roli také spánková plocha.

Matrace sama o sobě není zázračným elixírem dlouhověkosti ani nespasí vážné zdravotní problémy. Může však výrazně ovlivnit, zda vás během noci bude rušit tlak na ramena a boky, ranní ztuhlost nebo přehřívání.

Podle systematických přehledů spánkových studií (např. v Journal of Orthopaedics and Traumatology) vycházejí pro většinu lidí nejlépe středně tuhé matrace, které:

  • napomáhají rovnoměrnějšímu rozložení tlaku na tělo
  • snižují intenzitu nespecifické bolesti zad a ranní ztuhlosti
  • udržují páteř v přirozené anatomické poloze bez nadměrného propadání

Moderní technologické postupy přinášejí materiály, které dokážou reagovat na tělesnou teplotu i hmotnost. Příkladem jsou kvalitní matrace Dorelan, jež kombinují zónovou oporu s prodyšnou strukturou a izolací pohybu. Méně tak hrozí, že vás probudí převalování partnera.

Při výběru je však vždy nutné zohlednit individuální proporce, preferovanou polohu při spánku i osobní vnímání tepla. Pokud vás trápí konkrétní zdravotní potíže, vyplatí se poradit s fyzioterapeutem.

Jak kvalitně spát a žít déle?

Co sebelepší matrace nevyřeší?

Ačkoli vám dobře zvolené lůžko pomůže vytvořit ideální mikroklima a pohodlí, existují hranice toho, co dokáže vybavení ložnice ovlivnit.

Špičkový spánkový systém neodstraní chronickou nespavost, poruchy cirkadiánního rytmu ani spánkovou apnoi. Výrazné chrápání, zástavy dechu během noci, ranní sucho v ústech či pocit vyčerpání i po osmi hodinách jsou jasným signálem k návštěvě lékaře nebo specializované spánkové laboratoře.

Výběr správné matrace tak vnímejte především jako důležitou součást preventivní péče o tělo – vytvoříte tím stabilní základ pro ničím nerušenou noc a regeneraci, ze které budete čerpat energii po celý nadcházející den.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Decoland.

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