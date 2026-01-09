Bílkoviny v jídelníčku často chybí. Kolik jich potřebujeme a kde je brát

Bílkoviny nejsou jen pro sportovce nebo pro ty, kteří chtějí nabrat svaly. Jejich role je mnohem širší – pomáhají nám udržet energii, stabilizují hladinu cukru v krvi, tlumí chutě, podporují imunitu a jsou nezbytné pro regeneraci i zdravé stárnutí. Jenže když se podíváme na talíře mnoha lidí, často na nich bílkoviny zoufale chybějí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mnoho lidí je překvapených, když si poprvé spočítají, kolik bílkovin ve skutečnosti snědí. Ne proto, že by se záměrně vyhýbali masu, rybě nebo vejcím, ale protože běžná jídla jsou postavená hlavně na přílohách.

Pečivo, těstoviny, rýže, müsli, kaše nebo samotné ovoce mají bílkovin minimum, a tak se protein z talíře často vytratí a my si toho ani nevšimneme.

Zpomalit stárnutí jde. Přidejte bílkoviny, radí nutriční terapeut Miloslav Šindelář

Moderní doporučení přitom říkají jasně: optimální je kolem 1,6 g bílkovin na kilogram hmotnosti denně. U ženy s 65 kilogramy je to přibližně 100 až 120 gramů. A to je množství, které se dá bez problémů sníst, pokud na ně v každém velkém jídle myslíme. Co to konkrétně znamená?

  • snídani, kde místo rohlíku hrají hlavní roli vejce, tvaroh, řecký jogurt nebo tofu;
  • oběd, kde na talíři není „troška masa se spoustou rýže“, ale naopak maso, ryba nebo luštěniny doplněné přílohou;
  • večeři, která není jen salát, ale salát s kuřecím masem, tofu nebo fazolemi.

Kolik bílkovin umí tělo využít? Více, než se říká

Někteří se stále drží mýtu, že tělo dokáže využít jen 30 gramů bílkovin v jednom jídle. Moderní výzkumy ale ukazují pravý opak. Kvalitních 30–40 gramů v jedné porci dokáže tělo velmi dobře zpracovat, zejména pokud je zdroj bohatý na aminokyselinu leucin. V řeči běžného vaření to znamená, že porce 150–200 g kuřecího masa, ryby nebo tofu je naprosto ideální.

Proteiny bez masa? Rostlinná strava má řešení, nahradí ho tyto potraviny

A že se nemusíme bát, jestli to náhodou není moc. Není. Důležitější než přesná čísla je ale pravidelnost. Tělo nepotřebuje protein neustále „uzobávat“ ve svačinkách. Daleko víc mu prospívá kvalitní snídaně, oběd a večeře, kde má bílkoviny jisté a může z nich stavět.

Co tedy opravdu patří na zdravý talíř?

Aby tělo mohlo bílkoviny využít naplno, potřebuje je z kvalitních zdrojů, tedy takových, které mají dobrý poměr aminokyselin, dobře se tráví a dodají tělu skutečnou výživu, nejen kalorie. Nemusí to být nic složitého ani exotického. Právě naopak – nejlépe fungují běžné potraviny, které známe z české kuchyně.

  • Vejce jsou jedním z nejlepších zdrojů bílkovin – dvě vejce k snídani dodají kolem 12 gramů proteinu, a navíc zasytí na dlouho. K tomu stačí přidat kousek zeleniny a krajíc kvalitního chleba a vznikne jídlo, které drží energii celé dopoledne.
  • Ryby, ať už losos, pstruh nebo sardinky, jsou ideální večeří: rychlé, výživné, bohaté na omega-3 a velmi sytící. Ryba se zeleninou a brambory dá tělu vše, co potřebuje.
  • Tvaroh, řecký jogurt – mléčné výrobky jsou pro mnoho lidí nejjednodušším způsobem, jak zvýšit příjem bílkovin, aniž by měnili celý jídelníček. Stačí přidat ovoce, ořechy nebo semínka a vznikne malé jídlo, které chutná a zároveň vyživí.

Kdo dává přednost rostlinné stravě, má možnost sáhnout po tofu nebo luštěninách. Tofu na pánvi, hummus se zeleninou nebo luštěninový salát jsou skvělé způsoby, jak doplnit protein, i když chceme jíst lehce.

Slovo „protein“ jako past. Výrobci jím někdy kryjí nekvalitní potraviny, líčí expert

Proč samotný protein nestačí

I když je protein pro tělo klíčový, nefunguje jako zázračná samostatná živina. Pokud je základ jídelníčku tvořený hlavně ultrazpracovanými potravinami (sladkými cereáliemi, většinou ochucenými jogurty, uzeninami nebo různými snacky), tělo z nich získá kalorie, ale jen minimum výživy. Taková jídla navíc často narušují signály hladu a sytosti.

Protein se pak sice na talíři objeví, ale jeho účinek je slabší: tělo potřebuje přirozenou stravu jako celek, ne jen jednu samostatnou výživově silnou složku. Správně sestavený talíř proto nestojí na bílkovinách samotných, ale na kombinaci kvalitního zdroje proteinu, zeleniny, vlákniny a rozumné přílohy.

Jednoduše řečeno: pokud chceme, aby protein fungoval tak, jak má, musí mít kolem sebe stabilní „prostředí“. Když si začneme víc všímat toho, co máme na talíři, zjistíme, že bílkoviny nejsou žádná věda, ale základ, na kterém stojí každé dobré jídlo. Nejde o přísná pravidla, ale o obyčejný zvyk přidat do každého jídla něco, co tělu opravdu prospívá.

Co se děje v těle, když bílkoviny chybějí?

Každý den se v těle obnoví zhruba 300 miliard buněk a stovky gramů svalových proteinů. Tělo je jako továrna, která nikdy nespí – každou minutu opravuje, mění a buduje nové struktury. A to vše potřebuje aminokyseliny. Když je nedostane z jídla, sáhne do svalů. Už po třicítce svaly ubývají samy od sebe. Když k tomu přidáme málo bílkovin, přibude únava, zhorší se držení těla, zpomalí metabolismus a chutě se budou ozývat mnohem častěji.

Typický scénář: malá snídaně → hlad v 11 → sladkost → větší hlad odpoledne → přejídání večer. Zní to povědomě? Důvodem často není slabá vůle, ale špatné jídlo na talíři.

Článek vyšel v lednovém vydání časopisu Zdraví.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bývalé vztahy českých hvězd. Připomeňte si, kdo s kým kdysi randil

Slavní, kteří spolu kdysi randili a žili

Podívejte se do naší galerie na slavné tváře českého šoubyznysu, které spolu kdysi randily a žily. Dnes už mají mnozí svoje rodiny a lásku prožívají po boku jiných. Přesto jejich vztahy nezůstávají...

Sexy Tammy Hembrowová oslňuje dokonalými křivkami na pláži

Tammy vypadá skvěle.

Jednatřicetiletá youtuberka a trenérka Tammy Hembrowová z Austrálie svou krásou mužům dokáže pěkně zamotat hlavu. Podívejte se do naší galerie na její snímky v bikinách i odhalených upnutých...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?

Soutěž
Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...

Muži pod tlakem manosféry i vlastních obav. Kde se bere toxická maskulinita

Ilustrační snímek

S tím, jak antifeministické nálady znovu nabývají na popularitě, je stále důležitější porozumět psychologickému pozadí těchto postojů. Často totiž nevycházejí z opravdové nenávisti k ženám, ale z...

9. ledna 2026

Face jóga je přirozenou cestou ke kráse. Cvičte ji ale komplexně

Aktuálně to rozhodně s líčením nepřehánějte. Zaměřte se na jednu partii tváře....

Která žena by ten pocit neznala: Ráno se podíváte do zrcadla a vaše tvář prozrazuje, že máte za sebou náročný kolotoč svátečních dnů, šla jste pozdě spát nebo vás třeba něco trápí. Obličej prostě...

9. ledna 2026

Ukliďte si ve skříni i v životě. Takto detox zvládnete

Jakmile získá vaše garderoba řád, budete rázem spokojenější také vy, uvidíte.

To slovo na „d“ nezavání ničím příjemným. Většina z nás si představí něco jako celerovou šťávu a trpké odříkání. Ale ono se to dá pojmout i trochu jinak, skoro bezbolestně.

9. ledna 2026

Bílkoviny v jídelníčku často chybí. Kolik jich potřebujeme a kde je brát

ilustrační snímek

Bílkoviny nejsou jen pro sportovce nebo pro ty, kteří chtějí nabrat svaly. Jejich role je mnohem širší – pomáhají nám udržet energii, stabilizují hladinu cukru v krvi, tlumí chutě, podporují imunitu...

9. ledna 2026

Nej předsevzetí letošního roku: dopřejte si luxus nechat věci být

meditace, ilustrace

Zhubnout deset kilo, chodit cvičit třikrát týdně, omezit alkohol? Neustále omílaným předsevzetím letos odzvonilo, stejně je nikdy nedodržíte. Dejte si nejdůležitější předsevzetí letošního roku:...

9. ledna 2026

Omeleta se šunkou a sýrem

Omeleta se šunkou a sýrem
Recept

Střední

20 min

Připravte si chutnou a zdravou snídani.

Návaly při menopauze? Tělo volá o pomoc. Zvyšují riziko infarktu, varuje lékař

Premium
Konec reprodukčního období ženy s sebou kromě obvyklých návalů horka či...

Ještě před pár lety se o ní taktně mlčelo, v horším případě nejapně žertovalo. Jakkoliv humor léčí, menopauza není vždycky k smíchu. Konec reprodukčního období ženy s sebou kromě obvyklých návalů...

8. ledna 2026

Zvuky do filmu zařídí kokosové ořechy i starý kočárek, líčí svou profesi ruchařka

Premium
„Ani obyčejné kroky nejsou legrace – nášlapem musíte umět rozlišit chůzi muže a...

Jana Anderlová pracovala přes čtyřicet let jako ruchařka u filmu. Staré magnetofonové pásky v jejích rukách zněly jako člověk procházející travním porostem, vějící tkanina a praskající větvičky zase...

8. ledna 2026

Zellwegerová pro roli Bridget podstoupila mnoho. Typově hrdince neodpovídala

Premium
Renée Zellwegerová v Paříži (27. ledna 2025)

Když vyslovíte jméno Renée Zellwegerová, většině lidí se vybaví ztřeštěná Bridget Jonesová z komediální série. Americká herečka má ale na kontě desítky filmových rolí a významná ocenění v podobě dvou...

8. ledna 2026

Kvůli extrémním svalům zažívá žena muka, lidé ji šikanují

Kvůli vzhledu žena zažívá extrémní šikanu.

Pětačtyřicetiletá Tina Fernandezová z USA je fitness modelkou a matkou tří dětí. Má obří svaly, které jsou pro mnohé příliš a právě kvůli nim ji šikanují. Urážky čte pod svými fotografiemi na...

8. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zranění na place i pódiu: Slavné hvězdy, které byly jen krok od tragédie

Hvězdy, které si přivodily zranění svou horlivostí.

Úrazy na place, pódiu nebo v zákulisí? Slavné osobnosti odhalily, jak se zranily, protože šly do všeho po hlavě. Nepozornost mohla mít fatální následky, ale díky včasným zásahům lidí okolo nich jsou...

8. ledna 2026  8:51

Pomoc, honí mě mlsná! Co znamenají chutě na sladké a jak s nimi naložit

Ilustrační fotografie

Nový rok vždy láká ke změně životního stylu. Co když vám ale vaše úsilí kazí záškodníci z řad vlastního týmu? Zeptali jsme se proto, jak zvládnout chutě na sladké. Odpovídá psycholožka a nutriční...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.