Zpátky do lavic. Jak dětem usnadnit soustředění po prázdninách

Po letních prázdninách nastává pro děti i rodiče období plné povinností. Řada podnětů – a nejen digitálních – ale může soustředění dětí narušovat. Jak jim nenásilně pomoci najít rovnováhu a přechod zpátky do školy zvládnout na jedničku?
foto: Shutterstock

Prázdniny jsou za námi a školní docházka za rohem. Pro rodiče to často znamená návrat k ranním rutinám, domácím úkolům a někdy i obavám, zda jejich ratolesti zvládnou udržet pozornost. Nedostatek soustředění není jen otázkou letního „rozhození“ – u některých dětí může jít o poruchy pozornosti, které ovlivňují školní výkon a každodenní život celé rodiny.

„Porucha pozornosti má specifická kritéria. Dítě se často nesoustředí na detaily, pracuje povrchně a s chybami, během úkolu dělá ještě jiné věci a nedokáže udržet pozornost ani při hře. Často také neposlouchá instrukce, dělá zbrklé závěry nebo si neumí zorganizovat práci,“ vysvětluje dětská psychiatrička Terézia Rosenbergerová. „V předškolním věku to dítě nemusí výrazně obtěžovat, ale při nástupu do školy se obvykle potíže naplno projeví.“

Esprico®

  • doplněk stravy pro děti (od 5 let) i dospělé
  • obsahuje omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, hořčík a zinek
  • obsažené kvalitní oleje z mořských ryb a pupalkový olej jsou důležité pro správnou činnost mozku
  • minerální látky hořčík a zinek přispívají k normální funkci mozku a kognitivním schopnostem (koncentrace, učení, představivost, odolnost proti stresu apod.)
  • dávkování: 4 tobolky denně (2 ráno, 2 večer); tobolky lze žvýkat, spolknout nebo jejich obsah vmíchat do jídla
Jak dětem usnadnit soustředění po prázdninách

Kromě genetických faktorů hraje roli i prostředí a návyky, které si děti osvojují. V takových chvílích je důležité najít správnou cestu, jak je podpořit.

Proč se dětem špatně soustředí?

Dětský mozek se při učení a koncentraci spoléhá mimo jiné na tuky, zejména omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Tyto látky jsou důležité pro přenos signálů mezi nervovými buňkami a ovlivňují soustředění, paměť i náladu. Není proto náhoda, že nedostatek těchto tuků může vést k problémům s pozorností, hyperaktivitě nebo častým výkyvům nálad.

Není to nic nového – už naše babičky věděly, že „lžička rybího tuku“ do dětského jídelníčku patří. Tehdy šlo hlavně o prevenci křivice, tedy onemocnění kostí způsobené nedostatkem vitaminu D. Dnes navíc víme, že rybí tuk obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které podporují mozek jako takový, nervovou soustavu i koncentraci. A zatímco dříve děti trpně polykaly lžičku nepříliš chutného oleje, dnes tyto účinné látky existují ve formách, které jsou mnohem příjemnější – třeba doplněk stravy Esprico®, který kromě omega-3 obsahuje i omega-6, hořčík a zinek, tedy látky spojované s normální činností mozku a koncentrací.

Jak dětem usnadnit soustředění po prázdninách

„Díky formě tobolek s příjemnou pomerančovou příchutí je pro děti snadno přijatelný. Obsah je možné taky smíchat s jídlem – jogurtem nebo přesnídávkou –, takže nenarušuje denní režim. Lze je také žvýkat nebo rovnou spolknout,“ vysvětluje Helena Kopcová, zástupce firmy MagnaPharm CZ, distributora doplňku stravy Esprico®. „Doplněk stravy je volně prodejný v lékárnách a je vhodný pro děti od pěti let,“ dodává Helena Kopcová.

Zpátky v lavici s klidem

Příběh sedmiletého Tomáše, který jde do druhé třídy, ukazuje, že s vhodnou podporou se situace může zlepšit. „Tomáš je chytrý, ale má problémy s udržením pozornosti. Nevydržel u jedné věci – při vyučování si kreslil, vyrušoval spolužáky a nedokázal počkat, až ostatní dokončí úkol,“ popisuje jeho maminka.

Tip pro rodiče: Jak nenásilně podpořit dětskou koncentraci

  • Vytvořte dítěti klidné a organizované prostředí pro učení.
  • Stanovte jasné cíle a pravidelný denní režim.
  • Podporujte zájmy dítěte a jeho tvůrčí činnosti.
  • Dbejte na pravidelný spánek a vyváženou stravu.
  • Vyzkoušet můžete též doplňky stravy obsahující látky pro podporu koncentrace, např. Esprico®.

Společně s úpravou režimu a dostatkem pohybu se rozhodla zkusit doplněk stravy s omega-3. „Postupně vidím, že se dokáže déle soustředit a úkoly zvládá bez zbytečného stresu,“ popisuje Tomášova maminka. Důležité je, že žádná pilulka nedokáže nahradit zdravý životní styl. Může být podpůrným prostředkem.

Problémy se soustředěním totiž mohou být i důsledkem nezdravých návyků a stravy. Odborníci se shodují, že pravidelnost a jednoduchost toho, co jíme, jsou klíčové. Děti by se měly vyhýbat umělým dochucovadlům a nadměrnému množství sladkostí. Důležitá je vyvážená strava, dostatek omega-3 mastných kyselin, vitaminů a minerálů, jako je například hořčík a zinek. A taky trocha rodičovské trpělivosti a důslednosti – soustředění se nedá nacvičit ze dne na den, ale jde o dlouhodobý proces, který se vyplácí.

Jak dětem usnadnit soustředění po prázdninách

ESP_25_0_CZ Esprico® je doplněk stravy. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Distributor v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha. Datum přípravy: 08/2025.

15. září 2025

