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Jak často se lidé milují a jak dlouho trvá sex? 13 překvapivých zjištění

Kdo se miluje nejčastěji, jak dlouho sex v průměru trvá a co dokáže pokazit intimní chvíle? Průzkumy sexuálního chování přinášejí řadu zajímavých i překvapivých zjištění. Podívejte se na třináct statistik o milostném životě žen a mužů.
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1. Drtivá většina obyvatel naší planety mezi osmnáctým a třicátým rokem chce souložit třikrát týdně. Celá polovina respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili, upřednostňuje sex v pravidelném čase, dokonce ve stejný den a hodinu.

2. Rozdílné názory žen a mužů se projevily především při dotazech na předehru a dominanci během milostných her. Ženy touží po předehře – čím je delší, tím lépe. Muži zase očekávají, že něžnější polovičky převezmou iniciativu a se sexem začnou první.

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3. Téměř 80 procent žen nechce mít v posteli násilníka a nevychovance. Muži očekávají pod peřinou nejen pěknou, ale i vtipnou ženu. Až 70 procent dává přednost ženě se smyslem pro humor před hezkou tvářičkou. Latinoameričané milují vulgární debaty během sexu i mezi přáteli, kteří o jejich intimním životě vědí vše. Až ve 42 procentech je na partnerech nejvíce vzrušuje inteligence.



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Témata: sex, průzkum

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