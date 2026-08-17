1. Drtivá většina obyvatel naší planety mezi osmnáctým a třicátým rokem chce souložit třikrát týdně. Celá polovina respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili, upřednostňuje sex v pravidelném čase, dokonce ve stejný den a hodinu.
2. Rozdílné názory žen a mužů se projevily především při dotazech na předehru a dominanci během milostných her. Ženy touží po předehře – čím je delší, tím lépe. Muži zase očekávají, že něžnější polovičky převezmou iniciativu a se sexem začnou první.
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Chybějící touha či orgasmus, bolest při průniku. Co dělat, když se v sexu nedaří
3. Téměř 80 procent žen nechce mít v posteli násilníka a nevychovance. Muži očekávají pod peřinou nejen pěknou, ale i vtipnou ženu. Až 70 procent dává přednost ženě se smyslem pro humor před hezkou tvářičkou. Latinoameričané milují vulgární debaty během sexu i mezi přáteli, kteří o jejich intimním životě vědí vše. Až ve 42 procentech je na partnerech nejvíce vzrušuje inteligence.