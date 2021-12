Izolace v době covidu může urychlit demenci, říká psycholožka Šplíchalová

V jakém rozpoložení se senioři momentálně nacházejí? Jsou v lepší, či horší duševní pohodě než loni, kdy koronavirus udeřil poprvé?

Domnívám se, že tentokrát je to trochu jiné. Loni nikdo nevěděl, co nás čeká. Dlouho chyběly informace, jak s touto dosud nepoznanou pandemií naložit. U seniorů, s nimiž jsme si loni povídali u nás v České alzheimerovské společnosti, jsme pozorovali nejistotu, strach z toho, co přinese budoucnost, což jsou přirozené emoce. Na druhou stranu jsem zaznamenala i určitou kreativitu. Vybavuji si třeba, že jedna seniorka předčítala vnučce pohádku online. Letos, jak už to trvá déle, má stres jinou podobu.

Depresivní lidé mívají častěji negativní myšlenky, které nebývají založené na faktech. Skutečnost mohou vidět zkresleně, černěji a tyto myšlenky jim brání v příjemných prožitcích a aktivitách.