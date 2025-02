Tableta denně a HIV nehrozí. Je to revoluce jako kdysi kondom, říká sexuolog

Kromě věrnosti v partnerském životě, používání kondomu a častějšího testování se nabízí takzvaný PrEP. Podobné léky jako na léčbu HIV fungují i jako prevence. Stačí pilulka denně a chytit to nemůžete! Měsíční kúra vyjde na 600 až 1 000 korun. „Doporučil bych to každému teenagerovi nebo i starším, kteří ještě nemají vážný vztah nebo mají ročně víc než dva sexuální partnery,“ říká Procházka, bývalý předseda České společnosti AIDS Pomoc.

Jak si Česko stojí z hlediska výskytu HIV pozitivních?

Slušně, ale mohlo by to být samozřejmě lepší… V roce 2017 se rostoucí křivka ustálila. Hlavně díky důsledné léčbě HIV pozitivních. Ještě tak před deseti lety se léčba nepodávala hned, nyní je to automatické. A hradí ji pojišťovny. Ročně přibývá 250 až 300 nových případů. V roce 2023 bylo 253 nově nakažených: 213 mužů a 40 žen. Jen za sedm loňských měsíců přibylo 170 případů. Můžeme to interpretovat jako nárůst, ale téměř polovina z toho byli expati, tedy cizinci s trvalým pobytem, nejčastěji Ukrajinci, Slováci, Poláci, Rusové a Vietnamci.

Vedle toho v Česku během války na Ukrajině přibylo 812 HIV pozitivních Ukrajinců: 293 mužů a 519 žen. Řada z nich se léčila už doma, dnes v tom pokračují u nás. Celkem se od roku 1985, kdy byly u nás zaznamenány tři případy, až dosud nakazilo necelých pět tisíc lidí. Tedy těch, co jsme diagnostikovali. Ve skutečnosti je jich samozřejmě víc.