Anestezie je řízená otrava pacienta. Utajená rizika i mýty líčí profesor Čundrle

Ivan Čundrle | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lubor Černohlávek
  19:00
Anestezie bývá popisována jako největší dar lékařské vědě. Ročně provedou lékaři v Česku asi 850 tisíc anestezií. Přesto se anestezie lidé obávají. I lékaři totiž připouštějí, že se mozek z narkózy určitou dobu vzpamatovává a s přibývajícím věkem na to potřebuje více času. „Lidé mají obecně strach ze ztráty kontroly. U anestezie je děsí hlavně to, že nevědí, co se s nimi v průběhu operace děje,“ říká Ivan Čundrle, přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Lékaři Česka

O anestezii se tvrdí, že to je z 90 procent rutina a z 10 procent velké vzrušení. Souhlasíte?
Tak to je. Někdy se říká, že je to jako pilotovat letadlo – nejvíce se toho děje při vzletu a při přistání, jinak vše jede na autopilota. Je to takové velké zjednodušení, ale velká část anestezií takto probíhá.

Na druhou stranu mají podle statistik anesteziologové mezi lékaři nejvíce sebevražd (hned za psychology). Je to dáno tím, že jde o velkou zodpovědnost spojenou se stresem, nebo mají lépe dostupné medikamenty, jako jsou opiáty, sedativa a další?
Spíš bych řekl, že to bude tím stresem, protože ta práce se netýká jenom anestezie, nýbrž i intenzivní medicíny. A tam jsou stresující situace prakticky na denním pořádku a morbidita (nemocnost, pozn. red.) pacientů je relativně vysoká. A často je prognóza špatná. Toto je nepochybně velká psychická zátěž pro anesteziologa/intenzivistu. To je možné vysvětlení, protože dostupnost léků je i ve spoustě jiných lékařských odvětví.

Hodně si slibuji od toho, že se do celého procesu v budoucnu vloží umělá inteligence a v reálném čase nám řekne, jestli pacient je, nebo není hluboce uspaný.

Anestezie je řízená otrava pacienta. Utajená rizika i mýty líčí profesor Čundrle

