O anestezii se tvrdí, že to je z 90 procent rutina a z 10 procent velké vzrušení. Souhlasíte?
Tak to je. Někdy se říká, že je to jako pilotovat letadlo – nejvíce se toho děje při vzletu a při přistání, jinak vše jede na autopilota. Je to takové velké zjednodušení, ale velká část anestezií takto probíhá.
Na druhou stranu mají podle statistik anesteziologové mezi lékaři nejvíce sebevražd (hned za psychology). Je to dáno tím, že jde o velkou zodpovědnost spojenou se stresem, nebo mají lépe dostupné medikamenty, jako jsou opiáty, sedativa a další?
Spíš bych řekl, že to bude tím stresem, protože ta práce se netýká jenom anestezie, nýbrž i intenzivní medicíny. A tam jsou stresující situace prakticky na denním pořádku a morbidita (nemocnost, pozn. red.) pacientů je relativně vysoká. A často je prognóza špatná. Toto je nepochybně velká psychická zátěž pro anesteziologa/intenzivistu. To je možné vysvětlení, protože dostupnost léků je i ve spoustě jiných lékařských odvětví.
Hodně si slibuji od toho, že se do celého procesu v budoucnu vloží umělá inteligence a v reálném čase nám řekne, jestli pacient je, nebo není hluboce uspaný.