S tím, jak se z rakoviny stává takříkajíc věc veřejná a postihuje stále více lidí, roste i povědomí veřejnosti o možných způsobech její léčby. Často však mezi lidmi kolují mýty, které si každý může přečíst na internetu. Pocházejí od tzv. léčitelů, kteří údajně znají ten správný způsob, jak zbavit nemocného této zákeřné choroby.
Onkologičtí pacienti často musí čelit i radám svého okolí, které však vývoj nemoci nedokážou zvrátit a leckdy oddalují potřebnou odbornou léčbu, která může znamenat vyléčení a návrat do běžného života.
Jen z ověřených zdrojů
Po vyslechnutí pozitivní diagnózy onkologického nálezu řada nemocných usedá k internetu, kde tráví celé dny hledáním informací, které by jim pomohly lépe se s chorobou vypořádat nebo nad ní dokonce zvítězit. Na jedné straně stojí náročná farmakologická terapie či ozařování, na straně druhé jednoduché tipy, které „nebolí“. Vždyť často, podle nejrůznějších webových stránek, jen stačí koupit „zázračný“ potravinový doplněk.
„Zdravé potraviny samozřejmě mohou při léčbě onkologického onemocnění pacientovi pomoci. Nehrají však rozhodující roli. Tu hraje čas a nasazení potřebné terapie. Pokud už lidé hledají informace o rakovině na internetu, radím svým pacientům činit tak přes vyhledávač ověřených informací Onkoportal.cz, který je odkáže na internetové stránky prověřené onkology,“ upozorňuje docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.
Každý to myslí dobře, ale…
Nejen na internetu číhá na pacienty včetně nemocných s rakovinou nejedno úskalí. Důkazem je i vyprávění Martina z Benešova: „Když jsem se dozvěděl, že mám rakovinu tlustého střeva, skončil pro mě život v podobě, v jaké jsem ho do té doby znal. Neměl jsem už chuť chodit ven s kamarády na pivo, už žádná grilovaná žebírka a jiné nezdravé delikatesy.“
„Řada do té doby důležitých věcí pro mě najednou byla zapovězena nebo ztratila význam. Mé okolí si toho všimlo a snažilo se mi všemožně pomoci, často se ale jednalo o babské rady z internetu. Jíst jedlou sodu, konzumovat kvanta meruňkových jader nebo se stát uživatelem marihuany. Kromě toho, že mě neskutečně rozčilovalo, jak si každý myslí, že mé chorobě rozumí, mně vadilo i to, že si neuvědomují, že mě toto všechno může stát drahocenný čas, který jsem mohl věnovat léčbě,“ dodává.
Mnoho lidí si obtížnost komunikace s nemocným uvědomí teprve poté, co člen jejich rodiny, kamarád či známý onemocní. Najednou zjistí, že není snadné najít vhodná slova, která by člověku trpícímu zákeřnou chorobou když ne pomohla, tak alespoň neublížila.
Odborníci proto radí nejdříve si o nemoci zjistit alespoň základní informace. Je dobré si také promluvit s dalším pacientovým blízkým, který o jeho stavu ví nejvíce.
Kde hledat
Informace o onkologických onemocněních lze najít na specializovaných webových stránkách, u pacientských organizací a lékařských institucí.
Mezi doporučené zdroje patří Linkos.cz, Masarykův onkologický ústav (MOÚ) a pacientská organizace Amelie. Tyto zdroje nabízejí informace o prevenci, diagnostice, léčbě a psychologické podpoře pro pacienty i jejich rodiny.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.