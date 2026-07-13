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Brýle na léto: Proč stále více lidí sází na jediné univerzální řešení?

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Ve spolupráci   4:00

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Jak vybrat nejlepší sluneční a dioptrické brýle na léto nebo za volant auta? | foto: Rodenstock

Ostré polední slunce na koupališti, rychlý přechod do stínu stromů, řízení auta v polojasnu nebo nákup v klimatizovaném supermarketu. Letní dny jsou plné rychlých změn světla, kterým se naše oči musí neustále přizpůsobovat. Pokud máte dioptrie, znamená to často neustálé střídání dioptrických a slunečních brýlí, hledání pouzdra nebo věčné čištění usvědčujících otisků prstů…

Není divu, že roste zájem o řešení, které člověka doprovází od rána do večera bez nutnosti nosit u sebe dva různé modely brýlí.

V létě nestačí jen tmavé brýle. Oči potřebují skutečnou ochranu

Jak vybrat nejlepší sluneční a dioptrické brýle na léto nebo za volant auta?

Při výběru letních brýlí lidé často dělají základní chybu – orientují se podle stupně zatmavení nebo ceny na štítku. Světová zdravotnická organizace (WHO) i oční instituty však varují, že tmavost skla nemá nic společného se skutečnou ochranou. Pokud si nasadíte levné tmavé brýle bez UV filtru, očím spíše ublížíte, protože se přirozeně rozšíří zornice a do oka tak pronikne mnohem více škodlivého neviditelného záření.

Základním a nekompromisním parametrem by měla být stoprocentní ochrana proti UVA a UVB záření, ideálně s certifikací UV400. Brýle navíc v létě neslouží jen jako módní doplněk, ale jako klíčový ochranný prvek, podobně jako opalovací krém s vysokým faktorem. Správný filtr chrání citlivou sítnici a pomáhá předcházet předčasné únavě i dlouhodobému poškození zraku.

Klasika, klip, nebo polarizace? Velké letní srovnání

Jaké možnosti mají lidé, kteří chtějí v létě vidět ostře, chránit svůj zrak a zároveň nepropadnout neustálému zmatku při střídání brýlí? Každé řešení má svá pro a proti.

1. Klasické sluneční brýle, s dioptriemi i bez

Jednoduché, stylové a prověřené řešení. Pokud nemáte dioptrickou vadu, výběr je snadný. Pro lidi s vadou zraku jsou dioptrické sluneční brýle skvělé na dlouhý pobyt na pláži nebo při řízení. Nevýhoda je však zřejmá – jakmile vstoupíte do restaurace, do kanceláře nebo se setmí, musíte je okamžitě vyměnit za čiré brýle.

2. Polarizační brýlové čočky

Tyto brýlové čočky obsahují speciální filtr, který blokuje horizontální oslnění. Jsou neocenitelné u vody, na pláži nebo na mokré silnici, protože eliminují nepříjemné odlesky od lesklých povrchů a kapoty aut. Jejich drobným limitem je, že mohou u některých starších typů displejů (například palubních počítačů nebo telefonů) pod určitým úhlem zhoršovat čitelnost.

2. Dioptrické brýle se slunečním klipem

Magnetické nebo nacvakávací klipy představují ekonomický kompromis. Na své běžné brýle vteřinovým pohybem nasadíte tmavý filtr. Je to rychlé, ale ne každému toto řešení vyhovuje z estetického hlediska, a navíc klipy mohou mechanicky opotřebovávat samotné obroučky.

4. Samozabarvovací (fotochromatické) brýlové čočky

Princip, který spojuje svět čirých a slunečních brýlí do jednoho. V interiéru jsou téměř dokonale čiré, jakmile ale vyjdete ven na slunce, vlivem světelných podmínek se automaticky zatmaví na úroveň klasických slunečních brýlí.

Jak vybrat nejlepší sluneční a dioptrické brýle na léto nebo za volant auta?

Jak reaguje lidské oko na neustálé přechody ze světla do stínu?

Právě samozabarvovací brýle zažívají v posledních letech velký návrat. Pamětníci si možná vzpomenou na starší generace těchto skel, které reagovaly pomalu, v místnosti zůstávaly celkem tmavé nebo nevzhledně zažloutlé a v horkém letním počasí ztrácely schopnost plného zatmavení. Dnešní moderní materiály jsou však technologicky úplně jinde. Představte si typický letní den na dovolené: ráno snídaně na prosluněné terase, pak přesun autem, oběd uvnitř chladné kamenné restaurace, odpolední čtení u vody a večerní procházka městem. Neustále se měnící intenzita světla nutí oči k nepřetržité práci. A právě to věčné přizpůsobování zornic je hlavním důvodem, proč lidé v létě pociťují k večeru pálení očí, bolest hlavy nebo celkovou únavu.

Moderní samozabarvovací čočky reagují na změny světla během několika sekund. Oči tak nejsou vystavené šokovým přechodům z jasu do stínu a vidění zůstává stabilní. Výsledkem je výrazně méně unavený zrak na konci dne.

Jak vybrat nejlepší sluneční a dioptrické brýle na léto nebo za volant auta?

Proč běžné samozabarvovací brýle za volantem selhávají?

Dlouhé roky měly samozabarvovací brýle jeden zásadní vadu na kráse – nefungovaly v autě. Běžné fotochromatické čočky totiž reagují výhradně na UV záření. Protože moderní čelní skla automobilů v sobě mají integrovaný UV filtr, čočky uvnitř vozu zůstávaly čiré a řidič byl proti ostrému slunci bezbranný.

Současné moderní technologie však tento problém dokázala vyřešit. Příkladem jsou nejnovější inteligentní samozabarvovací čočky ColorMatic® Dark od německé společnosti Rodenstock. Tyto brýlové čočky jsou navrženy tak, že kromě neviditelného UV záření reagují i na samotné viditelné světlo.

Díky tomu se spolehlivě zatmaví na komfortní úroveň i za volantem, kde účinně tlumí oslnění. Venku pak na přímém slunci dosahují až 90% absorpce světla, což odpovídá nejvyšší běžné kategorii slunečních brýlí, a zároveň si zachovávají plnou funkčnost i v extrémních letních teplotách až do 35 °C, kde starší materiály selhávaly. V místnosti se přitom bleskově vrátí do téměř čirého stavu.

Jedny brýle na celé léto nejsou kompromis

Cesta za pohodlnějším letním viděním nemusí znamenat neustálé nošení několika pouzder s brýlemi. Základem úspěchu je individuální konzultace. Každá dobrá oční optika dnes dokáže nabídnout řešení na míru, které spojí dioptrie s ochrannými filtry tak, aby vaše oči zůstaly v klidu a plné energie od rána do večera.

Brýlové čočky Rodenstock, Netline a WhiteLabel jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.

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Brýle na léto: Proč stále více lidí sází na jediné univerzální řešení?

Ve spolupráci
Jak vybrat nejlepší sluneční a dioptrické brýle na léto nebo za volant auta?

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