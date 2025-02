Kvůli fotce málem zemřela. Žena varuje před závislostí na Instagramu

Influencerka chtěla dokonalé foto. To se jí málem stalo osudným. | foto: koláž iDNES.cz

Šestadvacetiletá žena z Colorada, známá pro své převlékání za postavu Doris z animovaného filmu Shrek, si užívala dovolenou s rodinou a přáteli. Po několika hodinách na cestách v džungli se chtěla opláchnout a zvěčnit na břehu. Místo toho se idylka změnila v boj o přežití.

„Průvodce na mě křičel, ať se zachytím skalisek a nenechám se strhnout proudem vody, když mě smetla první vlna. Byla jsem v šoku. V tu chvíli mi plně nedocházelo, jak velké nebezpečí mi hrozí. Byl to jen okamžik, který mě mohl stát život,“ uvedla žena na Instagramu.

Nyní všechny varuje, aby si dobře rozmysleli, kde se nechají vyfotit. Jedna krásná fotka na Instagram nestojí za smrt nebo zpackaný život. „Myslím, že to pro mě bylo dostatečné ponaučení. Mám hodně potlučenou nohu, která bušila o skaliska, když do mě narážely vlny. Ale díky bohu jsem se udržela a nenarazila do skal třeba hlavou,“ doplnila.

Největší šok utrpěla její matka, která vše sledovala jen pár metrů od ní. Když ženu vytáhli z moře, na břehu se zhroutila. „Myslím, že si teď všichni mnohem víc vážíme života,“ dodala.

Avalon se živí jako fotomodelka a už dřív uvedla, že žije svůj sen. Měsíčně si za sexy fotografie vydělá necelý milion korun. A to přitom v minulosti musela u restaurací krást jídlo z popelnic, aby se mohl najíst její syn. „Dělám vše pro to, aby se nyní měla moje rodina dobře. Nic pro mě není důležitější,“ okomentovala svou současnou situaci.