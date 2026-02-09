Mluví se o ní těžce, přesto dříve nebo později potrápí většinu žen. Únik moči, neboli inkontinence je pro mnohé tabu, přitom jej podle odborníků řeší až každá druhá žena po padesátce.
„Problémy se mi spustily po náročném a dlouhém porodu. A je to docela nefér, protože jsem se vždy udržovala fit a myslela jsem i na zpevnění středu a pánevního dna. Má inkontinence není nijak silná ani zcela neovladatelná, ale když přijde velmi silné kýchnutí nebo třeba intenzivnější poskoky ve fitku, řeším to také,“ svěřila se pětačtyřicetiletá Radka, která se kvůli inkontinenci rozhodla vzdát oblíbeného skákání přes švihadlo.
Co je to inkontinence?
Inkontinence je samovolný, neovladatelný únik moči způsobený oslabením svěrače či měchýře. Jde o léčitelný problém, není to pouze důsledek stáří.
Zdroj: Pilulka.cz
Inkontinence rozhodně není nemoc seniorů. Nechtěný únik moči může být drobný a občasný, ale i častější a výraznější, což některé z žen žene do izolace a ovlivňuje jejich sebevědomí. Často si ženy snaží pomoct samy – ať už častějším chozením na toaletu, speciálními cviky, anebo omezováním aktivit. Radka řeší problém slipovými vložkami a pravidelným posilováním pánevního dna.
Podobně jako Anežka. „Když jsem nachlazená, více skáču nebo běhám, nebo když si před cvičením neodskočím na toaletu, občas tento problém řeším také. Pro posílení pánevního dna mi má gynekoložka doporučila cviky na doma a také používám vaginální vajíčko, kterým svaly posiluji. Je to dřina, ale pomáhá to,“ popsala.
Cvičit začněte co nejdříve
A to je přesně jedna z prvních rad, se kterou přicházejí i odborníci: inkontinence nemusí znamenat konec oblíbených aktivit nebo sražené sebevědomí, ale prevence je důležitá, proto je třeba začít zavčasu cvičit oslabené či ochablé svalstvo pánevního dna. Čím dříve se s cvičením začneme, tím delší aktivní a plnohodnotný život nás čeká, pravidelné cviky navíc mohou zlepšit stav lehčích forem inkontinence až o sedmdesát procent.
„Cviky na posílení pánevního dna skutečně fungují, ale musím dodat, že v tom musí být pravidelnost. Inkontinence je zapeklitá věc, která se ale dá řešit, když to žena začne řešit zavčasu. Na první inkontinenční příznaky, třeba když si kýchnete, cviky opravdu pomáhají a nemusí být nijak složité,“ povzbuzuje fitness cvičitelka Hanka Kynychová s tím, že takové cviky se dají hravě zvládnout i doma – například klasické vtahování pánevního dna s protitlakem.
Lekce zaměřené na posílení pánevního dna by sama uvítala. A to nejen pro ženy v menopauze či kolem čtyřicítky, ale také pro mladé dívky, které s cvičební rutinou teprve začínají.
„Ráda bych tyto lekce vyučovala nebo bych ženám ve fitku ukázala, jak to mají cvičit. Tyto cviky jdou totiž ruku v ruce i s následným dobrým, nerizikovým těhotenstvím,“ míní Kynychová.
A povzbuzuje, aby ženy nevzdávaly cvičení ani v perimenopauze či kolem padesátky. „Do fitek nechodí jen mladé holky. Třeba sem ke mně chodí ženy v mým věku, dejme tomu od čtyřiceti a výš. Nevím, kolik je takových tělocvičen, ale určitě si tu svou najdete, stačí si podle mě otevřít internet a podívat se. Holkám a všem ženám vzkazuju, aby to nevzdávaly. Po padesátce se tělo sice mění, ale my si ho můžeme rychle opravit a můžeme zase být na sebe pyšné a spokojený se svojí postavou,“ povzbuzuje.
Pomoci může i speciální křeslo
Únik moči nemusí automaticky znamenat silné nekomfortní vložky a omezení aktivit, nebo snad okamžitou hormonální léčbu či bolestivou operaci. Než přijde řada na finální řešení, může s inkontinencí pomoci i speciální křeslo, které dokáže prokrvit partie pánevního dna a probudit tamní svaly ke správnému fungování.
Co jste o inkontinenci možná nevěděli
„Pokud jsou tyto svaly uvolněné a nepracují tak, jak mají, dochází k inkontinenci. Elegantním řešením je křesílko, kde je uložené fokusované elektromagnetické pole. Přímo cílí na svaly pánevního dna. Způsobuje takzvané supramaximální stahy tohoto svalu, který tím prokrvuje a posiluje. Supramaximální stahy jsou takové, které my svojí vůlí nejsme schopni zcela vyvinout, takže vlastně to způsobuje velmi intenzivní cvičení,“ vysvětlila dermatoložka a primářka kliniky LaserPlastic Marta Moidlová.
Křeslo je podle ní vhodné třeba pro ženy po porodu či po náročném těhotenství, ale také pro lidi nosící těžká břemena či se sedavým zaměstnáním. „Prokrvením zároveň dochází i ke zlepšení sexuálních funkcí, takže i tento benefit to může pro pacienta mít. Další oblastí jsou hemeroidy, kdy vlastně zpevněním svalové tkáně nedochází k takovému uvolnění cévní stěny,“ dodala lékařka a doporučila řešit obtíže včas, kdy je největší šance na zlepšení.
Když cvičení už nestačí
Pokud je únik moči již silný a cvičení ani jiné zásahy nepomáhají, přichází na řadu chirurgický zákrok. Nejdříve je potřeba navštívit gynekologii či urologii a nechat se vyšetřit. Jedním z řešeních je vložení syntetické pásky pod močovou trubici, která se zavádí krátkým řezem v pochvě a která funguje jako podpůrná houpací síť a zabrání úniku oči při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Tato metoda se používá u lehké či středně těžké inkontinenci.
Na soukromých klinikách je pak možné podstoupit laserovou léčbu poševní stěny. Laserový paprsek lékaři směřují k močovému měchýři a k močové trubici, stimulují tím vytváření nové kolagenové tkáně a zpevňují tak podporu močového měchýře