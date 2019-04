Na stresovou inkontinenci pomohou cviky na posílení pánve i speciální laser

Stresovou inkontinenci charakterizuje nechtěný únik moči při zvýšení tlaku v dutině břišní. Moč uniká bez pocitu nucení na močení, například při zvedání těžkých břemen, cvičení a sportu, kašli, smíchu apod.

„Problém je daný oslabením mechanismu močového svěrače nebo svalstva pánevního dna. U žen se stresová inkontinence nejčastěji objevuje jako důsledek těhotenství, porodu nebo menopauzy,“ vysvětluje na úvod uroložka Vlasta Vyhnánková z Medicom Clinic.

Vhodné léky a režimová opatření

S posilování pánevního dna začněte hned po porodu Pánevní most - Položte se na záda, pokrčte nohy a zvedněte pánev směrem nahoru. Chodidla jsou na šířku pánve, tiskněte je k podložce a zároveň směrem k tělu. Se zatnutím hýžďových svalů zvedněte pánev a boky vytlačte směrem vzhůru. Stabilizujte se a potom se brzdivým pohybem vracejte dolů, kde se pouze lehce dotknete podložky. Opakujte 20 - 30 krát.

Léků určených k řešení tohoto zdravotního problému bohužel existuje jen velmi málo. „Používají se místně aplikované hormonální přípravky (estrogeny), které ovlivňují pojivovou tkáň a výživu epitelu sliznic. Užívají se zejména u žen v menopauze,“ říká dále uroložka. Součástí léčby jsou však podle ní i různá režimová opatření. Pacientkám se například doporučuje snížení jejich tělesné hmotnosti minimálně o pět procent z původní váhy a dbát na dostatečný přísun tekutin, který by se měl pohybovat mezi půl druhým až třemi litry denně. V neposlední řadě je pak vhodné přestat s kouřením.

Cviky k posílení pánevního dna

Kromě úpravy životního stylu a léků přispívá k posílení ochablých svalů pánevního dna i speciální cvičení. „Rehabilitace se skládá z gymnastiky svalů pánevního dna. Posilují se svalové skupiny, které mají vliv na sklon pánve. To znamená svaly hýžďové, stehenní, břišní a svaly v oblasti bederní páteře,“ vyjmenovává Vlasta Vyhnánková.

Podle uroložky je pak vhodné praktikovat především ucelený systém tzv. Kegelových cviků, jejichž úkolem je zvýšit sílu a odolnost svalů pánevního dna. Sérii několika speciálních cviků se vyplatí provádět denně, dbát přitom na důkladné provedení a koordinovat cvičení s dýcháním. Zmírnění potíží s inkontinencí lze díky tomu očekávat přibližně po čtyřech až pěti měsících strávených pravidelným cvičením Kegelovy sestavy.

„Toto cvičení můžu doporučit i jako formu prevence vzniku inkontinence ženám před porodem. Mezi nesporné výhody cvičení svalstva pánevního dna ostatně patří jeho fyziologická povaha a naprostá absence nežádoucích účinků,“ dodává lékařka.

Ambulantní laserové ošetření

Lehký až střední únik moči lze řešit také pomocí speciálního laserového ošetření. Zákrok se provádí pouze ambulantně, trvá patnáct až dvacet minut a předchází mu konzultace s urologem i cytologické vyšetření na gynekologii. Zákrok se nejčastěji provádí frakčním ablativním CO2 laserem, který pracuje na principu tepla, generuje infračervený paprsek.

„Jedná se o zcela bezbolestné ošetření, při kterém se zavádí speciální laserová hlavice až do k děložnímu čípku, a potom se pomalými rotačními pohyby postupuje ven k děložnímu vchodu,“ popisuje uroložka. Podle ní lze výsledek očekávat přibližně po čtyř až šesti týdnech. Po této době se pak doporučuje zákrok ještě jednou zopakovat, aby byl efekt ošetření co nejlepší a nejtrvalejší. Úleva od stresové inkontinence by měla díky zákroku vydržet přibližně na dobu dvou let.

Pomocí tohoto laserového ošetření mohou navíc ženy vyřešit mnohem více zdravotních obtíží, než diskomfortní stresovou inkontinenci.

„Zákrokem se obnovuje elasticita a tonus pochvy, zvyšuje se tvorba vaginálního sekretu. Zásluhou laseru proto ustupuje bolest pociťovaná při pohlavním styku, takzvaná dyspaurenie, a stejně tak se tím ženy zbavují opakovaných zánětů močových cest nebo pochvy,“ chválí účinky uroložka Vlasta Vyhnánková.

Zákrok se ženám nedoporučuje pouze v době těhotenství a ve dnech menstruace. Při kojení ho naopak podstoupit lze. První dva až tři dny po tomto ošetření je také běžné lehké špinění. V rámci prevence zanesení infekce není vhodná návštěva sauny, bazénu a žena by se měla zdržet také pohlavního styku.