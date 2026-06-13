Nejdůležitější je správně stanovená diagnóza, za lékařem se ale bohužel vydává pouze desetina pacientů.
V minulosti lidé inkontinenci považovali za problém žen po menopauze, ale ukazuje se, že se nevyhýbá ani mladším ročníkům či mužům. Příčiny jsou různé. Častější výskyt u žen souvisí s anatomií jejich močového traktu, problémem mohou být i porody větších dětí, některé infekce či operace močových cest. Svou roli hraje také nižší hladina hormonů v období menopauzy.
Únik moči může souviset ale i s nadváhou, oslabenými svaly pánevního dna nebo špatným pitným režimem. U mužů se tyto problémy obvykle vážou na nemoci prostaty.
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Vliv má stres i fyzická námaha
Nejčastější formou inkontinence je stresová forma, která se v naprosté většině týká jen mladších žen. Příčinou jsou oslabené svaly pánevního dna, která za normálních okolností „podpírají“ močový měchýř, pokud ale nefungují, moč samovolně vytéká. Tyto svaly nejčastěji ochabují vlivem těhotenství, po porodu a při obezitě.
Příčinou bývá i povolení svalového svěrače kolem močové trubice. Když se zvýší tlak v břišní dutině, například při zakašlání, kýchnutí či dlouhém smíchu, moč jednorázově unikne.
Svou roli hrají také hormony
Druhým typem onemocnění je takzvaná urgentní inkontinence. Močový měchýř se nedokáže zaplnit, a tak pacientky neustále pociťují nutkání si ulevit. Urgentní inkontinence trápí hlavně ženy po menopauze, můžou ji způsobit některé infekce i změny na močovém měchýři.
Únik moči může být také symptomem jiného onemocnění – Parkinsonovy nemoci či roztroušené sklerózy. Nejtěžší forma inkontinence se pak týká především lidí v seniorském věku, v této fázi se obtíže objevují i při minimální fyzické námaze.
Svěřte se odborníkovi
Pokud máte dojem, že by se právě vás mohl problém inkontinence týkat, neostýchejte se a rozhodně navštivte praktického lékaře. Ten s vámi probere příznaky, zhodnotí situaci a doporučí další vhodný postup. U lehčích forem inkontinence se volí konzervativní metody, například cvičení a posilování pánevního dna nebo elektrostimulace pánevních svalů. Vhodná je i redukce váhy a zlepšení životosprávy.
Pokud lékař usoudí, že potřebujete specialistu, odešle vás na gynekologii, nebo k urologovi. Při léčbě stresové inkontinence lze provést miniinvazivní zákrok, kdy lékař v lokální anestezii k močovému měchýři vloží pásku sloužící jako podpora močové trubice. Zabraňuje úniku moči při zvýšení břišního tlaku.
Moderní miniinvazivní metodou k podpoře okolních tkání je také laserová léčba. Na vyšší stupně inkontinence zabírají léky, náročnější chirurgický zákrok je až poslední volbou.
Diskrétní pomocníci
Při úniku moči není vhodné používat menstruační vložky, raději sáhněte po inkontinenčních pomůckách, které jsou vyrobené ze speciálních materiálů. Dokážou účinně absorbovat tekutinu, pohltí veškerý zápach a zajistí vám komfort.
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Poradit se můžete se svým lékařem, ale i v lékárnách nebo prodejnách zdravotnických potřeb. Trh je dnes dobře vybavený, v nabídce jsou pomůcky pro všechny typy inkontinence, od lehkých slipových vložek až po natahovací kalhotky. Každá žena si tak může zvolit řešení, které vyhovuje jejímu problému i životnímu stylu.
Pro více informací o možnostech, prevenci a vhodných pomůckách se můžete podívat na specializované stránky Léčba močové inkontinence VZP nebo Česká urologická společnost.
Kegelovy cviky pomáhají
Cvičení je vhodné pro jakoukoli formu inkontinence, efekt se projeví zhruba po třech měsících, je tedy důležité cvičit poctivě a pravidelně a hlavně být trpěliví.
Nejvhodnější cvičení pro posílení svalů pánevního dna představují Kegelovy cviky. Nesou jméno amerického gynekologa Arnolda Kegela, který v polovině 20. století sestavil sérii jednoduchých kontrakcí a uvolnění. Poprvé zkuste zatnout svaly pánevního dna při močení, opakovaně zadržujte a uvolňujte proud moči. Tak poznáte, které svaly pracují. Zpočátku svaly stáhněte na pět vteřin, postupně se můžete dostat až na deset. Cvičte třikrát denně v intervalu 30–40 stahů a povolení. Během cvičení pravidelně dýchejte.
Vleže na břiše proveďte pohyb, jako byste chtěla „zabalit“ pánev pod sebe. Mějte na paměti, že se z podložky zvedá pouze břicho. V lehčí formě cviku můžete pokrčit jednu nohu.
Vleže na zádech pokrčte kolena, s nádechem zatněte hýždě a lehce je nadzvedněte od podlahy. Bedra zvedněte naopak vědomě tiskněte k podlaze. S výdechem uvolněte.
Představujte si, že se snažíte zapnou zip na kalhotách. Jedná se o pohyb svalů směrem dovnitř a nahoru. Při každé aktivaci svalů se nadechujte, při uvolnění pak vydechujte.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.