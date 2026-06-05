Kolik kilogramů se dá s injekcemi zhubnout?
Výsledky jsou velmi individuální a závisí na konkrétním přípravku i nadváze pacienta. U starší generace farmakologické léčby (např. Saxenda) se průměrný úbytek pohybuje kolem pěti až deseti procent tělesné hmotnosti. U modernějších látek, jako je semaglutid (Wegovy), pacienti v klinických studiích běžně ztrácejí deset až patnáct procent své váhy. Nové duální přípravky (Mounjaro) dosahují úbytků dokonce přes dvacet procent.
Váha navíc nemusí klesat rovnoměrně a může se při užívání farmakologické léčby zastavit. „Stagnace je běžná součást léčby a neznamená to, že děláte něco špatně. Tělo si někdy potřebuje na novou váhu zvyknout. Z vlastní praxe vím, že klid a trpělivost fungují lépe než snaha váhu zlomit silou,“ povzbuzuje obezitolog Evžen Machytka a připomíná, že někdy klesá váha rychleji, jindy pomalu. Důležité je sledovat dlouhodobý trend.