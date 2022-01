Ničí cévy, srdce i mozek. Vysoký tlak nebolí, v tom je zrádný, varuje lékař

Pracujete na Valašsku, v regionu majícím jeden z nejvyšších podílů seniorské populace. Lidé, kteří se dožili sta let, v receptu na dlouhověkost často zmiňují štamprli slivovice po ránu. Doporučil byste ji, nebo spíše zakázal?

Z přísně kardiovaskulárního pohledu by neměla uškodit. Ale samozřejmě to nemůžeme paušalizovat, protože alkohol pochopitelně může působit a působí i zhoubně. Toho, kdo má skon k onemocnění jater, by každodenní štamprle slivovice zabila. Existují však také studie, které říkají, že jedna dávka alkoholu neškodí. Úplně nejlépe jsou na tom v tomto směru středomořské státy.

Ideální je používat zdravý rozum a mít zdravý životní styl. Velice důležitá je přirozená odolnost. Ta se dá zvyšovat například otužováním, se kterým je nejlepší začínat v létě. Ján Ürge lékař