I složitou medicínu jsme zvládali bez technologií, říká indický lékař z Prahy

Jakou specializaci jste si během studia medicíny v Indii vybral?

V Indii to nechodí tak, že by si ihned po studiu lidé vybrali specializaci. V rámci praxe si vyzkouší opravdu vše, od ortopedie až po práci na jednotce intenzivní péče. A to mě tehdy asi bavilo nejvíc, protože se mi líbilo, že šlo o velmi náročný obor, kde se pořád něco dělo a kde jsem zažíval neustálý příliv dopaminu. Navíc jsem si praxi dělal na hranicích Západního Bengálska, kde jsem se setkal s malárií a dále s tuberkulózou nebo leprou. Také jsem se naučil, jak provádět složité zákroky bez vyspělých technologií. Často to bylo extrémně stresující, ale jsem za to rád. Dodnes si díky této své zkušenosti dokážu poradit a lidem pomoct bez ohledu na místo a situaci. Zároveň mám za sebou i zkušenosti ze soukromých nemocnic v Kalkatě, které disponují stejně moderním vybavením jako nemocnice tady.

Mnohokrát jsem viděl, jak se člověku zastavilo srdce a my ho dokázali přivést zpět k životu. Z toho se dá usuzovat, že na změnu životního stylu není nikdy pozdě.