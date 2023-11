Co víte o imunitním systému? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Voda na radost od vydavatelství Universum bude probíhat od středy 29. listopadu do středy 6. prosince do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve středu 6. prosince ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha Voda na radost

Zase Vostrá a Honzák, to si dělají legraci? A oni jo. Ze sebe, z vás, z těžkostí světa. Z toho, že někdy je všechno takříkajíc na nic – veřejně to chceme napsat slušně. Do knížky se schová i jadrnější slovo, ovšem vždy vyvážené zvonivým kouskem poezie. V textu se tak střídají kráska a zvíře, čímž myslíme věty různého ražení, nikoli autorskou dvojici.

Kniha vysvětluje fungování emocí v souvislosti s mozkem (víte, že ve třech letech se to v mozku musí „prostříhat“, aby množství informací neznemožnilo další vývoj?) a také nezbytnost smíchu pro „přepínání“ organismu v rámci antistresové očisty. Najdete v ní i rady, jak na to. V téhle knížce je humor živý. Autor sice zná i historky z pitevny, ale vypráví jen ty veselé, opravdu! Jiné by se přece mezi autorčiny úvahy nehodily.

Pravidla soutěže najdete zde.