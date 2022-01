Desatero dobré imunity: omezte kávu a večer vynechte dramatické pořady

1. Udržovat si optimální hmotnost

O obezitě se toho napsalo mnoho. Pro tělo je opravdu zákeřná, protože kvůli ní trpí nejen trávení, ale i klouby... a samozřejmě imunita. Proto udržování přiměřené hmotnosti je základem dobrého zdraví. Nemusíte být hubeňouři, pár kilo navíc se jistě snese, ale opravdu jen pár. Když nevíte, jak na hubnutí, vyhledejte pomoc odborníků.

2. Dostatek ovoce a zeleniny

Vitaminy v přírodní formě jsou pro tělo nezbytné. Měly by být jedním ze základních kamenů vyváženého jídelníčku a stabilní váhy, ale podílejí se i na naší dobré psychice a samozřejmě odolnosti těla. Dle odborníků by zelenina, ať už čerstvá, či tepelně upravená, měla tvořit třetinu zkonzumované potravy. Ovoce má také plno vitaminů a vlákniny, ale i cukru, a tak ho jezte spíše dopoledne či pijte jako fresh – stačí jedna sklenička šťávy denně.

3. Nekouřit

O tom, že kouření škodí zdraví, ví každý. Bohužel také výrazně snižuje naši imunitu, tělo se na něm stává závislé a s příznaky nemoci si pak poradí hůře. Co se samotného covidu týče, kuřáci mají oslabené plíce a dýchací systém, a proto na ně má covid logicky větší dopad. Právě dýchací systém je totiž jednou z nejpostiženějších částí těla. Pokud se snažíte přestat kouřit, vyzkoušejte metody, které vám budou sedět nejvíce, můžete zkusit náplasti, ale i hypnózu!

4. Alkohol jen občas

Alkohol bývá někdy opravdu příjemným zpestřením života, ale nesmí se to s ním přehánět, jinak má pro tělo devastující efekt. Dopřejte si tedy občas skleničku, ne tvrdého alkoholu, ale kvalitního vína, nejlépe červeného. Případně dobrého hořkého piva, které v malé míře může podpořit dobré zažívání. Na každodenní skleničku raději zapomeňte.

5. Pouze dvě kávy denně

Ach ta káva... většina lidí ji miluje a představa, že by ji měli omezit, je děsí. Jde především o to, aby se pro vás káva nestala stimulačním nápojem, drogou, bez které nemůžete být. Ideální by podle odborníků bylo, kdybyste přísun kávy udrželi na jedné kvalitní kávě denně. Dvě jsou však určitě maximum.

Zkuste kávu přestat pít nevědomky a udělat si z jejího popíjení vědomý rituál, prostě si ji opravdu vychutnat.