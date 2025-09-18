Jak předejít nachlazení. Tipy pro silný imunitní systém na podzim

Nechcete s prvními podzimními plískanicemi skončit v posteli s nachlazením nebo chřipkou? Je nejvyšší čas něco pro to udělat. Vyzkoušejte tyto ověřené tipy, které vám pomohou.
Imunitní systém lidského těla funguje jako štít před nemocemi. Ale nejen to. Pokud se o něj budete správně starat, odrazí se to i na vaší psychické a fyzické kondici. Klíčem k dobře fungujícímu imunitnímu systému je totiž kombinace zdravého životního stylu, pravidelného cvičení a kvalitního odpočinku. Čím bychom měli začít?

Kde najdeme nejvíce vitaminu C

Z rostlinných zdrojů je na vitamin C velmi bohatý rakytník či šípek, citrusové plody (limetka, citron, pomeranč, grapefruit), dále pak papája, cibuloviny, brokolice, papriky, černý rybíz, jahody, rajčata, květák, špenát, kiwi, brusinky nebo také brambory a kyselé zelí. V případě, že je ve vašem jídelníčku nedostatek ovoce a zeleniny, můžete vitamin C získat užíváním doplňků stravy s jeho obsahem. Těch existuje na trhu celá řada. Před jejich pravidelným užíváním je však vždy vhodné poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

Přehodnocení jídelníčku

Vyvážená strava je totiž pro posílení imunitního systému nezbytná. Dopřávejte si čerstvé ovoce a zeleninu, protože přirozeným způsobem dodávají tělu potřebné vitaminy a minerály.

Obzvláště důležitý je vitamin C, ale důležitou roli hrají také zinek a železo. Tyto stopové prvky se nacházejí mimo jiné v ořeších, celozrnných obilovinách a zelené listové zelenině.

Postarat se je potřeba také o střeva, právě v nich se produkuje velká část imunitních buněk. Podpořit zdraví svých střev můžete probiotickými potravinami (jogurt, kefír, acidofilní mléko) nebo fermentovanými potravinami, jako je například kysané zelí.

Přidání pohybu

Pravidelné cvičení je pro imunitní systém doslova požehnáním. Ať už běháte, jezdíte na kole nebo chodíte – jakákoli forma cvičení ho posiluje. Odborníci v této souvislosti ovšem apelují, že je důležité přizpůsobit intenzitu pohybu fyzické zdatnosti.

Přírodní zbraň proti nemocem. Betaglukany posílí imunitu a zlepší zdraví

Přetížení způsobuje tělu stres a způsobuje oslabení imunity. Samozřejmě, že ideální je pohyb na čerstvém vzduchu. Díky němu se tělo i mozek skvěle okysličí. Navíc sluneční světlo podporuje tvorbu vitaminu D, který je důležitý pro silný imunitní systém.

Odpočinek i pro hlavu

I chronický stres může významně oslabit obranyschopnost a způsobit větší náchylnost k nemocem. Proto je důležité ho co nejvíce omezit. Vyzkoušet můžete jógu, pilates anebo třeba relaxační koupel či masáž.

Skolil vás bacil?

Někdy se to stane i navzdory dobré imunitě. Abyste se z nemoci vyléčili co nejrychleji, zkuste přidat vitamin C. I když nemůže zabránit nachlazení, může zkrátit dobu trvání infekce a zmírnit příznaky. Pomoci může i vitamin A. Udržuje povrch sliznic vlhký, čímž posiluje jejich imunitní systém. Vitamin B6 zase aktivuje obranné buňky. Ale také stopové prvky, jako zinek, železo, selen a měď, pozitivně ovlivňují činnost imunitního systému, takže mohou pomoci dostat imunitní systém po nemoci rychleji do kondice.

Zjistěte, při čem si váš mozek nejlépe odpočine, a snažte se tuto aktivitu zařadit do denního režimu. Zdravá mysl podporuje zdravé tělo, což znamená silný imunitní systém.

Dostatek spánku

Spánek je nezbytný pro regeneraci těla a posílení imunitního systému. Dospělý člověk by měl ideálně spát sedm až osm hodin za noc. Při nedostatečné spánkové bilanci stoupá pravděpodobnost onemocnění, protože buňky bojující proti zárodkům nepracují naplno.

Avšak co se týče efektivity těla při boji proti virům, nerozhoduje jen počet hodin strávených v posteli.

Vědecké studie potvrzují, že pro boj proti infekcím je kvalita spánku stejně důležitá jako doba jeho trvání. Vytvořte si proto pro spánek příjemné a zdravé prostředí.

Dodržujte pravidelné doby spánku a vyvarujte se všeho, co vás o spánek připravuje: příliš vysokých teplot v místnosti, modrého světla (mobilní telefon, tablet atd.), pozdního jídla či přílišného množství alkoholu.

Sedm nejlepších potravin, které posílí vaši imunitu

Co ještě je dobré vědět

  • Pro udržení vlhkých a funkčních sliznic je podstatná hydratace. Sliznice totiž fungují jako první bariéra proti patogenům. Pro dobrou hydrataci při běžném a fyzicky nenáročném režimu většině lidí stačí vypít za den asi dva litry vody nebo neslazených bylinných čajů.
  • Pravidelné koupání v přírodě, ranní studená sprcha nebo střídání teplé a studené vody při sprchování podporují cirkulaci krve a zvyšují odolnost organismu.
  • Nikotin a alkohol zhoršují funkci imunitních buněk a činí tělo náchylnějším k infekcím. Oproštění se od těchto návyků nebo alespoň jejich omezení může výrazně zlepšit obranyschopnost.
  • Pravidelné prohlídky u lékaře pomáhají včas detekovat zdravotní problémy. Například krevní testy mohou odhalit nedostatky důležitých živin, které jsou nezbytné pro imunitní systém.
  • Doplňky stravy mohou být cenným nástrojem pro podporu imunitního systému, zejména pokud ve stravě chybějí některé klíčové živiny.
  • Očkování je účinný způsob, jak chránit imunitní systém před specifickými patogeny. Ujistěte se, že máte všechna doporučená očkování aktuální, abyste se ochránili před vážnými onemocněními. Očkování proti chřipce může být obzvláště užitečné!
  • Také sociální izolace může oslabit imunitní systém. Setkávání se s přáteli a aktivity s blízkými mohou posílit imunitní systém a zlepšit kvalitu života.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.

