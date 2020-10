Střevní mikrobiom může stimulací imunity ovlivnit i vznik duševních chorob

Co doporučujete na posílení imunity?

Dobrou životosprávu, to znamená kvalitní stravu, nekouřit, nepít moc alkoholu, dobře spát, hodně pohybu. To je jediné, co funguje. Stav našeho imunitního systému zásadním způsobem ovlivňuje střevní mikrobiom (mikroorganismy, především bakterie, žijící v naší trávicí soustavě, pozn. red.) a jeho fungování zase ovlivňuje strava, kterou jíme. Měli bychom jíst hodně vlákniny, protože tu mají rády bakterie produkující krátké mastné kyseliny. Ty jsou klíčové pro regulaci slizniční imunity. Když je regulace porušená, mohou se objevit různé zdravotní potíže, nebo dokonce zánětlivá střevní onemocnění, jako je například Crohnova choroba (chronické onemocnění trávicího traktu, které se projevuje bolestmi v podbřišku, zvýšenou teplotou, průjmem, únavou a úbytkem hmotnosti, pozn. red.).