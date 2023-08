Příliš silný imunitní systém je stejně špatně jako ten slabý, říká biolog Obr

Doživotní imunitu, jež vzniká například po neštovicích, pak považuje spíše za mýtus. „Ukazuje se totiž, že většina virů, které navozují tuto takzvanou doživotní imunitu, v našem organismu může přetrvávat. Přibývá studií, podle kterých tyto viry schované v našem těle mohou zvyšovat riziko vzniku jiných onemocnění, například demence nebo roztroušené sklerózy,“ říká v rozhovoru.

Jak byste vysvětlil úplnému laikovi, co jsou to protilátky?

To nejtěžší na začátek. (smích) Jsou to látky, molekuly, přesněji proteiny, které jsou vyráběny specializovanými buňkami imunitního systému jako zbraň, většinou proti patogenům (biologický faktor způsobující onemocnění, pozn. red.). Vyrábějí je tedy většinou v reakci na infekci způsobenou virem, bakterií nebo čímkoliv jiným. Hlavní vlastnost protilátek je ta, že jsou schopné se na patogen navázat – tedy jaksi „přilepit“ –, a tak ho pomoct zlikvidovat.