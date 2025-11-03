Podzimní počasí bývá zrádné. Teploty, které k ránu dokážou klesnout až k nule, přes den deštivo a mlha. Jakmile začne být chladněji a obloha zůstává zamračená, tělo snáze podléhá únavě i virům. Těm se navíc v chladném počasí lépe daří a stejně tak jim vyhovuje i skutečnost, že trávíme více času v uzavřených prostorách, kde se nemoci snadno šíří.
K tomu ubývá slunce, které přirozeně podporuje tvorbu vitaminu D, jenž pomáhá imunitě. Není proto divu, že na podzim mají lidé častěji rýmu, bolesti v krku, teploty a kašel. Abychom zůstali zdraví, je potřeba tělu trochu pomoci. A kdo jiný by to věděl lépe než naše babičky a prababičky? Tady je několik jejich osvědčených receptů, které fungují dodnes.
1. Cibulový sirup na kašel
Nakrájenou cibuli stačí prosypat cukrem nebo prolít medem a nechat pár hodin odležet, až pustí šťávu. Sirup pomáhá při kašli, uvolňuje hleny a působí antibakteriálně. Lžička několikrát denně dokáže zmírnit i silné dráždění v krku. Z cibule je možné uvařit také čaj, když ji zalijeme horkou vodou a necháme louhovat. Přidat můžeme i majoránku a nápoj pak dosladit medem.
