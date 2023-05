Imunitu zlepšíte půstem i omezením cukru, to je nejhorší droga, říká imunolog

Jak se naše tělo pere s infekcemi? Jaké obranné strategie imunitní systém používá? Kolikrát do roka je „normální“ být nemocný? Jak rozeznat bakteriální a virovou infekci? Je vůbec dobré snižovat horečku? Jaký má dopad to, co jíme, na naši imunitu? Proč je pro ni nebezpečný cukr? Co se děje s naším obranným systémem při stresu? V čem je geniální vitamin D a jak ho doplňovat? A jak co nejlépe podpořit imunitu? I to jsme probrali se světově uznávaným imunologem prof. JAKUBEM ABRAMSONEM (46), jenž vede ve věhlasném Weizmannově institutu věd v Izraeli vlastní výzkumný tým a nyní tráví roční pauzu (sabatikl) v Praze. Jaké důležité výzkumy probíhají v jeho špičkové laboratoři v Izraeli? | foto: Michal Sváček, MAFRA