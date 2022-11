Rady, jak posilovat imunitu u dětí. Základem je dostatečný spánek i pohyb

Přestože se mnoho rodičů snaží své dítě před nemocemi chránit, v jistém smyslu je prodělání nemoci určitou „pracovní náplní“ dětské imunity.

„Všichni přicházíme na svět s nezkušeným imunitním systémem. Děti musí jeho fungování postupně rozšiřovat tím, že ho nechají bojovat s nejrůznějšími bakteriemi, viry a dalšími organismy. Proto se u dětí ve věku do 5 let považuje 6 až 8 infekcí dýchacích cest s lehčím průběhem na podzim a v zimě za přirozený fyziologický proces. U dětí od 6 do 12 let to jsou 2 až 4 takové infekce. Vyšší nemocnost dětí proto hned neznamená poruchu fungování jejich imunitního systému. Opakované lehké infekce jsou u dětí obvykle normální,“ vysvětluje farmaceutka Ivana Lánová.

Ačkoliv není v našich silách řadu faktorů působících na imunitní systém dětí ovlivnit, můžeme přijmout některá jednoduchá opatření k tomu, abychom ho udrželi v nejlepší přirozené kondici.

Pohyb, odpočinek a prevence

Děti by měly být aktivní alespoň hodinu denně, přičemž „aktivní“ nemusí nutně znamenat sport nebo návštěvu tělocvičny. Stačí i hra na hřišti nebo procházka.

Je také velmi důležité, aby děti měly jak dostatek volného času na vlastní kreativní hry, tak i chvíle odpočinku včetně spánku.

Spánek má velký vliv na naše zdraví, tělo se během něj regeneruje. Nedostatek spánku oslabuje fungování imunity, což může způsobit, že budeme náchylnější k nemocem. Množství spánku, které dítě potřebuje, se liší podle jeho věku. Nejmenší potřebují spát ideálně 12 až 16 hodin denně, předškoláci 10 až 13 hodin a dospívající nejlépe 8 až 10 hodin.

Jak nás naučila koronavirová pandemie, riziko šíření infekcí lze snížit dodržováním základních hygienických opatření a používáním ochranných pomůcek.

Děti by měly znát jednoduchá opatření, jako je důkladné mytí rukou mýdlem nebo jejich dezinfekce, kašlání a kýchání do rukávu, šály nebo kapesníku – nikoli do ruky či volného prostoru.