Šestinásobná máma miluje plastiky. Nyní chce operovat i vagínu

„Za plastiky jsem utratila opravdu hodně velkou částku. Uznávám, že je to až přehnané, ale zase mohu s klidem říct, že to stálo za to. Mám za sebou asi všechny zákroky, které vás napadnou. Změny v obličeji, nové zuby, prsa. A pravidelně o sebe pečuji v salonech, což také do celkové částky započítávám,“ sdělila žena pro server Mirror.co.uk.

Po šesti těhotenstvích a porodech má za to, že by její vagína potřebovala omladit. K dokonalé Barbie jí prý chybí pouze toto. Sama se cítí v této oblasti nekomfortně a hodlá zákrok podstoupit v co nejbližší době. Počítá s tím, že to nebude příjemné a několik týdnů bude mít zřejmě bolesti. Vzhledem k tomu, že ale zažila období po porodu, už je prý připravená na vše.

„Přesně vím, co mám čekat. Zákrok navíc ani nevyžaduje hospitalizaci přes noc, což považuji za výhodu. Zažila jsem dost velkou bolest po operaci prsou, myslím, že horší to teď být nemůže,“ pokračovala.

Zákrok si nenechá nikým vymluvit, i když od plánované operace už jednou couvla, když přišla s prosbou o menší ňadra za odborníky v rámci pořadu Botched. Tehdy cestovala do Los Angeles, aby lékaře přesvědčila o nutnosti zmenšení poprsí. Když se ovšem dozvěděla, že by jí chirurgové vyndali stávající velké implantáty a pak ji nechali šest měsíců bez nich, operaci odmítla.

„Čekalo mě dost zakázek na focení a nemohla jsem si dovolit nemít na hrudníku nic. Ale až budu mít před sebou dostatečně dlouhé volno, určitě to udělám. Mám totiž kvůli velkým silikonovým implantátům bolesti a není mi to vůbec příjemné,“ dodala.