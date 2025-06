Teplé počasí dokáže vykouzlit úsměv na tváři většiny z nás. Radost ovšem bohužel dělá také nechtěné bakteriální infekci jménem impetigo. „Právě vyšší teploty v kombinaci s vlhkostí mnoha bakteriím prospívají a podporují jejich množení,“ vysvětluje dermatolog Misha Rosenbach. Nejvíc se nemoc přitom týká předškolních dětí, maximálně těm do deseti let věku.

„Je to logické. Mají na sobě víc odřenin, kudy se infekce dostává do těla. Navíc se často dotýkají obličeje, nebo se škrábou. Je tak pro ně snadné si tuto nepříjemnost přinést ze školy domů,“ dodává lékař.

Nakažlivost je snadná a rychlá

Jak impetigo poznáte? „U dítěte se objeví jasně viditelné zarudnutí kůže, svědění, puchýře na těle a bolest,“ vypočítává expert. Tím, jak se škrábe, přenáší toto onemocnění na další části svého těla. Navíc se dítě stává okamžitě vysoce nakažlivým i pro své okolí.

„Stačí jen lehký dotek s kůží pacienta a máte zaděláno na problém. To se může stát třeba při hraní nebo pošťuchování ve škole, ale i doma při polibku na dobrou noc,“ varuje odborník. Přenos může nastat i nepřímým kontaktem, třeba dotykem infikovaného předmětu.

„Může to být ručník, hřeben, sešit, aktovka – cokoli,“ dodává Misha Rosenbach. Přestože je impetigo spíše nemocí dětskou, dokáže „přeskočit“ i na dospělého. Projevy jsou podobné, ovšem s rozdílem, že dospělí se dokážou ovládat a infekci tolik neroznášejí.

Nemocného izolujte od všech ostatních

Největší problém u tohoto onemocnění je jeho infekčnost. Pokud se dítě vyskytne v kolektivu, kde se začne impetigo šířit, takřka není možné se mu vyhnout.

„Preventivně lze užívat vitaminy, zejména ty ze skupiny B, ale k tomu je potřeba se vyhýbat ostatním a neškrábat se, což dítě často nezvládá,“ dokládá lékař.

Pokud začnete mít podezření, že je dítě infekční, ihned navštivte lékaře. Ten určí přesnou diagnózu, předepíše potřebnou mastičku, případně antibiotika. Svého potomka musíte okamžitě izolovat od ostatních dětí.

„Nesmí chodit na kroužky, do školy, ani odjet na tábor. Musí být zkrátka v izolaci,“ upozorňuje Rosenbach. Doma se následně vrhněte do úklidu. Všechny předměty, se kterými přišlo dítě do kontaktu, vyperte nebo omyjte. Převlékněte ložní povlečení, vydrhněte koberce, vyčistěte záclony i závěsy, prádlo vyperte minimálně na 60 stupňů Celsia – zkrátka postupujte podobně, jako byste doma řešili vši nebo svrab.

V každém případě úzkostlivě dbejte na hygienu. Pokaždé, když je to potřeba, svému dítěti omyjte ruce a ostříhejte nehty na kratičko – tím zamezíte tomu, aby si kůži rozškrabávalo do krve. Postižené místo čistěte jemným mýdlem nebo vodou s antiseptickým roztokem. A pokud se impetigo šíří dál a situace se ani po třech dnech nezlepší, nebo se objeví horečka či zduření uzlin, znovu kontaktujte lékaře.

Co nedělat Nezkoušejte postižené místo pouze vysušit, nedrhněte ho ručníkem, ani ničím jiným. Jen byste pokožce uškodili. Nikdy nespoléhejte na domácí masti nebo rady z internetu bez diagnózy.

Neodstraňujte stroupky násilím, mohli byste pokožku podráždit. V klidu vyčkejte, až se sami odloupnou.

Nikdy, ale opravdu nikdy neposílejte dítě zpátky do jakéhokoli kolektivu hned, jak se situace zlepší. Tam může teprve ve chvíli, kdy jsou místa skutečně zahojená.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.