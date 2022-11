Sportuju, abych si mohla zahřešit, říká Ilona. Za rok zhubla 12 kilo

„Byla jsem v oblečení jak jitrnice, jen přidat špejli,“ říká Ilona, kterou vyděsilo, že se jí džíny změnily na elasťáky.

„Těch pár kilo navíc jsem si nechtěla přiznat. Nejdřív jsem si myslela, že se mi oblečení srazilo. Jenže ejhle, tím to nebylo, a tak jsem se rozhodla, že je na čase něco shodit. Zatímco jako dvacetiletá jsem postavu řešila tvrdou a poctivou dřinou v posilovně, s přibývajícím věkem jsem zjistila, že se moje tělo mění a ani přehnaným cvičením stejného výsledku prostě nedocílím. V tu chvíli jsem i já, stejně jako každá žena, která začne být prostorově výraznější, začala propadat hysterii a panice. Nejprve jsem samozřejmě hledala jednoduchá řešení na internetu, vyzkoušela jsem různé nesmysly od hladovění přes prášky na hubnutí po drastické diety. V téhle bezmoci jsem se motala dva roky,“ přiznává Ilona, kterou z bludného kruhu dostalo až doporučení na cvičení s Dančou.

Pár triků Pijte zelený čaj

Pití zeleného čaje před cvičením vede ke zvýšení energie až o 4 % a spalování tuků až o 17 %. A co víc, taky výborně chutná. Jezte uvědoměle

Váš mozek potřebuje čas na to, aby si uvědomil, kolik jste toho snědli. Jezte proto v klidu, pomalu žvýkejte a soustřeďte se na to, co právě jíte.

Ta díky mnohaletým zkušenostem napříč generacemi zjistila, co je hlavní příčinou Ilonina nabírání. Menopauza.

Boj s hormony je neúprosný

„Potřebovala jsem dosáhnout změny a došla přitom k důležitému poznání, že všechno stojí na kvalitním spánku a pravidelném režimu. Bez toho prostě nezhubnete! Jídelníček jsem změnila pouze v tom, že jsem ubrala cukr, bílou mouku a začala jíst víckrát denně malé porce. Hlídala jsem si výdej energie a příjem potravy. Jím hovězí maso, ryby, občas drůbež a zeleninové saláty. Miluju červenou řepu, kozí sýr a hummus. Dám si občas i něco nezdravého, ale musím si to zasloužit. Sportuju, abych se mohla najíst za odměnu. Možná to zní trochu divně, ale je to tak. Nějaká přehnaná a striktní změna jídelníčku by v tuhle dobu stejně neměla význam. Menopauza je otázka hormonů, se kterými se nedá bojovat běžným přístupem. Je potřeba se s tím stavem sžít a najít si cestu, která je ale pro každou ženu v tomhle období jiná, individuální. Hlavní problém je v hlavě, tam si to musíte nastavit,“ vysvětluje žena narozená ve znamení Býka.

A pokračuje: „Když mě kamarádka seznámila s Dančou, dostaly jsme nápad, že vytvoříme ‚Prasátka‘, společnou skupinu na WhatsAppu. Díky Dančiným výzvám jsme se pak začaly skupinově hecovat, a to nás motivovalo k lepším výsledkům. A postupně jsme na sobě opravdu začaly vidět změny. Já jsem třeba shodila ze 79 na 67 kilogramů.“

Po kynutých knedlících

A na Iloně to je opravdu znát. Má nyní pěknou a pevnou postavu, ke které přispěl též sport. „Sportuju po celý život. Energii dobíjím jak v posilovně, tak při různých výzvách s naší ‚prasátkovou‘ skupinou. Například rychlá (někdy až patnáct kilometrů dlouhá) chůze – ta nám sice dala ze začátku pořádně zabrat, ale určitě přispěla k posílení stehen a pozadí,“ směje se sympatická dáma.

Zavzpomínala i na náruč babičky a motání se v její kuchyni. „Po babiččiných kynutých knedlících ráda kynula celá vesnice. Jenže bez práce nejsou knedlíky, proto jsem často babičce pomáhala se sbíráním plodů a podílela jsem se taky na jejich prodeji na místním trhu. Jako holka a vlastně i jako dospělá žena jsem postavu až do menopauzy vůbec nemusela řešit. Vážila jsem 54 kilo a nepřibrala jsem ani v těhotenství s dcerkou Veronikou. V době porodu jsem měla nějakých 63 kilo a domů jsem šla s váhou 51 kilo,“ vypráví Ilona.

„Vůbec jsem si tehdy nedokázala představit, že se jednou moje váha vyšplhá k osmdesátce. Dneska už je to zase v pohodě, ale dřívější nadváha trápila moje klouby a ubírala mi energii. Pocení a zadýchávání bylo u mě na denním pořádku. S každým kilem dole se cítím o dost líp. Taky už se v pohodě obléknu do věcí, ve kterých jsem předtím byla za tu jitrnici. Elasťáky se zpátky změnily na džíny, možnost oblíknout si dlouho nenošené a oblíbené věci mi sama o sobě zvedla sebevědomí. To je ta nejlepší odměna za vynaloženou dřinu,“ říká sedmapadesátiletá žena, která díky sebekázni, vhodnému jídelníčku a sportu mohla zase po letech oprášit oblíbené kousky oblečení, do nichž se dlouho nevešla.

Pokračuje ve vyprávění a diskuse se přesune k létu, na které s láskou vzpomíná. Na Iloně je vidět, že jí nedávné úspěchy pomohly najít ztracenou důvěru v sebe sama, oplývá pozitivní energií a radostí ze života.

„I podzim miluju, není už vedro a venku se dá dobře sportovat. A procházky v přírodě, která září barvami, jsou překrásné. Zima má určitě taky své kouzlo, i tu mám ráda. Jezdíme s partou na hory a lyžujeme, běžkujeme, sáňkujeme a zažijeme u toho velkou legraci. Ostatně, procházky zimní přírodou jsou taky nádherné.“