Alergie mi zachránila život, díky ní se na nádor přišlo včas, říká topmanažerka

Kdy vám do života vstoupila nemoc?

V prosinci 2020 jsem se rozhodla, že odjedu na Kostariku a udělám si na sebe čtyři měsíce čas. Do Prahy jsem se vrátila s vyčištěnou hlavou. Cítila jsem se výborně jak fyzicky, tak psychicky. Dokonce jsem začala trénovat na půlmaraton. Nicméně jsem zjistila, že se nějakým způsobem zadýchávám a že to není v pořádku. Nemoc mě zastihla v mé nejlepší kondici.

To tvrdí i někteří lékaři, že často nemoc nenastoupí v období stresu, ale naopak až ve chvíli, kdy se člověk dostane do pohody. Jako by tělo dojíždělo na jakýsi setrvačník a pak řeklo: „Stop!“

Myslím, že u mě to tak bylo, že jsem se po letech dostala do fáze, kdy jsem úplně vypnula. Nedívala jsem se každý den na e-maily. To se mi nestalo léta. Od skončení školy jsem předtím ustavičně pracovala. Třiadvacet let v totálním zápřahu!