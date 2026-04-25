Stále více se upozorňuje na hrozbu vysokého tlaku. Lze poznat, že se s námi něco děje, aniž bychom si tlak nechali změřit? Jsou nějaké náznaky, kdy je třeba zpozornět?
Zvýšené hodnoty krevního tlaku jsou nebezpečné i proto, že nemusí být hned provázeny nepříjemnými stavy. Člověk s vyšším tlakem, zejména pokud se zvyšoval delší dobu, se obvykle cítí dobře, domnívá se, že je zdravotně v pořádku, protože všichni mají svetr, jenom on má tričko. Ostatní zavírají okna, on klidně větrá, ale nebezpečí číhá. Komplikací, i tou první, může být třeba mozková cévní příhoda. Tady už každá legrace končí, tato komplikace může být tou první i poslední. Někteří pacienti pociťují určitý nespecifický diskomfort, někteří pociťují pobolívání hlavy.
Termín zlomené srdce je v poslední době často užíván. Ale pozor, může tak být nazývána závažná nemoc, příkladně syndrom tako-tsubo, který může vést k srdeční nedostatečnosti.